"Як ви думаєте, хто вони?"

Андрій Пальчевський прийшов під стіни Адміністрації президента у зв'язку з розглядом скандального закону про ринок землі

Як повідомляє Politeka, відомий український журналіст записав відеозвернення до українців і опублікував його на своїй сторінці в Фейсбук (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Пальчевський повідомив, що знаходиться недалеко від будівлі парламенту і Адміністрації президента. Журналіст зазначив, що на тлі скандалу навколо сьогоднішнього прийняття закону про продаж землі у нього виникло лише одне питання.

«Питання наголосу в мові хвилює мене найбільше. Як ви думаєте, хто вони: землепродавцІ чи все-таки землепродАвці?», - поцікавився Пальчевський у своїх підписників.

Українці тут же почали відповідати журналісту в коментарях до його посту. Більшість зійшлися на варіанті «землепродАвці». Однак, крім відповіді на питання Пальчевського, були й інші коментарі на злобу дня.

«Так вони там всі здуріли!», «Не розчаровуй нас», «Вчиняється злочин!», «Вони манкурти, які забули своїх матерів, дружин і дітей і прийшли їх знищити», - пишуть люди.

Відзначимо, що напередодні найважливішого рішення про запуск ринку землі в Україні партію "Слуга народу" роздирає міжусобна війна. Таку думку висловив український журналіст та телеведучий Андрій Пальчевський у коментарі з приводу обшуків, які силовики провели в будівлі телеканалу "1+1" 5 лютого.

За словами Пальчевського, в "Слузі народу" йде внутрішньопартійна боротьба.

"В історії подібні речі вже були... В Німеччині це називалося грубою фразою "ніч довгих ножів" - це, коли якась частина партії зводила рахунки з іншою партією. Дубінський (нардеп, телеведучий програми "Гроші" на "1+1" - прим. ред) у свій час зробив для "Слуги народу" ... 15 відсотків голосів (можливо, це я по-скромному сказав). Тому йде внутрішньопартійна боротьба у вершинах влади, і все це напередодні серйозного голосування, яке відбудеться завтра по землі... І моє нутро ... українське... відчуває "стрьом", тому що рейтинг партії абсолютно не відповідає тій низькій цифрі, яку вони вигадують для себе і для керівника країни", - зазначив Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський попередив Зеленського про розкол партії.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив Зеленського про втрату влади, пора йти шляхом Лукашенка.

Також Politeka писала, що Пальчевський розніс "Слуг народу" за фатальні помилки.