Володимир Путін спробує створити якомога більше проблем на шляху України в західну спільноту

Таку думку озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін, передає Главред.

За його словами, якщо інтеграція Києва пройде успішно, то у Росії всім стане зрозуміло, що це - правильний шлях, і, якщо українці змогли, і росіянам потрібно його пройти, а це боляче вдарить по Володимиру Путіну.

Орєшкін не сумнівається, що Володимиру Путіну сьогодні важливо не допустити стабілізації України та її економічного зростання.

"Йому важливо максимально утруднити просування України в тому напрямку, де вона могла б послужити уроком для Росії. А для цього всі засоби хороші: кого підтримувати, кого вбивати - це все цілком знайомі кривляння і стрибки", - озвучив він свою думку.

За словами російського політолога, "колективний Путін" має тріснути, але не дозволити Україні досягти таких результатів, як, наприклад, Польща.

"Путін не зміг цього зробити стосовно Польщі, Прибалтики і, думаю, не зможе зробити і щодо України", - додав Орєшкін.

Він також додав, що Володимир Путін для досягнення своїх цілей використовує всі можливі методи: від підтримки угорських претензій до Києва до підтримки ультранацистских націоналістичних груп в Україні.

"Наскільки я розумію правила наших спецслужб, вони підтримують будь-яких екстремістів - тих, хто вимагає від Зеленського війни. Принаймні, частина з них, напевно, підгодовуються Луб'янкою", - резюмував він у спілкуванні з співрозмовниками.

Раніше ми писали про те, що спікер парламенту Дмитро Разумков спростував слова глави МЗС Вадима Пристайка про те, що Донбас можна повернути в Україну за шість місяців. На його думку, спочатку потрібно повернути людей.

Тим часом міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що наша країна виступає проти розведення сил по всій лінії зіткнення на Донбасі.

спілкуванні з журналістами він зазначив, що даний процес суперечить Мінськими угодами, тому це питання Міноборони глибоко дослідило спільно з Генштабом, на засіданнях Ради нацбезпеки і оборони та інших силових відомствах.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі змінилася, розкрито серйозна небезпека для України.

Як повідомляла Politeka, Путін позбавиться від Донбасу, українців попередили про катастрофу.

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