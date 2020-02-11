Глава зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров забив на сполох через присутність США в Тихоокеанському регіоні, а також політику ядерного стримування Китаю



Лавров розповів в одному з інтерв'ю для російських ЗМІ, що на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки ведуть деструктивну політику по відношенню до РФ.



Він заголосил, що США планують розгорнути ракети малої і середньої дальності в Південно-Східній Азії і на Тихому океані. Серед іншого Лавров почав лякати, що нібито ракети можуть з'явитися і в Південній Кореї і Японії.

Між іншим, Сергій Лавров підкреслив, що ракети дуже скоро можуть з'явитися в Південній Кореї, а також Японії. На думку Сергія Лаврова, американці не будуть акцентувати свою увагу на ймовірні протести влади Республіки Кореї і Японії, і таки розмістять свої ракети на їх території. За його словами, радіус дії ракет США, які там розміщені, охопить більшу частину Російської Федерації.

"Відстань така, що велика частина території РФ виявиться під ударом", - зазначив Лавров.

Також раніше повідомлялося, що глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія сподівається на досягнення прогресу в питанні Донбасу при нинішньому президенті України.

Лавров зазначив, що «конфлікт» на Донбасі триває і незважаючи на всі зусилля в регіоні продовжують стріляти. При цьому міністр висловив надію на те, що ситуація може змінитися саме при нинішньому президенті України.