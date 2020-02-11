Важкі наслідки очікують на всю Європу, якщо міжнародні лідери не знімуть з Російської Федерації санкцій

Таке попередження зробив російський політолог Валерій Соловей в інтерв'ю для Обозревателя, додавши, що Кремль може наповнити Європу мільйонами нових біженців.

Він додав, що в Москві вже давно вирішили нібито канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон готові здатися і піти на будь-які умови президента РФ Володимира Путіна, а більше в Європі нікому чинити опір Росії.

Політолог висловив упевненість, що крім зняття санкцій Росія бажає визнання свого впливу над Україною, Молдовою, Білоруссю та Грузією, а найнебезпечніше, що вони впевнені, наче можуть домогтися цього в 2020 році.

"Вважають, що в цьому році можна цього домогтися, психологічно Меркель і Макрон вже готові. Якщо ж чинитимуть опір, Москва може задіяти важелі тиску", - заявив експерт.

Він привів у приклад появу мігрантів з Північної Африки, які протягом пари місяців можуть з'явитися в Європі.

"Це чудово спрацювало в 2016 році, і це можна легко повторити. Тоді це носило спонтанний характер, а зараз процес можна стимулювати. Європа виявиться паралізованою", - резюмував російський політолог.

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Експерт не вірить, що новий прем'єр Російської Федерації Михайло Мішустін може стати наступником Володимира Путіна.

"Я ніколи не кажу ніколи. Адже хто знає, що буде через чотири роки. Може через чотири роки і можна буде назвати Мішустіна наступником Путіна. Але на сьогоднішній день Михайло демонстрував себе, як абсолютно чіткий менеджер", - вважає Пономарьов.

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