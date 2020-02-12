Тема про подачу води в Крим знову «ожила» в українському медіа-просторі з подачі глави фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давида Арахамії

Політик в ефірі одного з телеканалів заявив, що такий крок може стати картою обміну на виведення російських військ з Донбасу, а також підкреслив, що, мовляв, водою будуть користуватися й українські громадяни, що проживають на території анексованого півострова.

Наскільки подібна ініціатива небезпечна для України, буквально на пальцях пояснив Ігор Тишкевич, експерт «Українського інституту майбутнього» у своєму відео на YouTube, передає Politeka.

За його словами, вода у Північно-Кримському каналі ніякого відношення до українців в Криму не має.Населення використовувало максимум 10% з нього. Вона стане ресурсом для підприємств, відібраних Росією в України, а значить, служитиме економічною підтримкою окупантів, оскільки піде на заводи, де випускають військову техніку і матеріали для військового виробництва.

«Більш того, це створює умови визнання фактичної належності Криму до Росії та робить марними навіть спроби виносу питання анексії Криму на міжнародні майданчики», – підкреслює Тишкевич. А там і зняття санкцій не за горами, адже навіщо ЄС і США тримати санкції, якщо Україна сама почне забезпечувати вкрадений Крим ресурсами, фактично погоджуючись з його анексією.

Експерт вказує і на пряме порушення закону у разі відновлення постачання води в Крим. Адже це передбачає укладення контракту між компанією-оператором каналу і російською компанією, що аволоділа активами в порушення закону.

Ще один момент – стаття 55 конвенції ООН 1949 року. Вона говорить про те, що забезпечувати мирне населення необхідним мінімумом продовольства, ліків і так далі повинна країна-окупант. Більш того, в її обов'язки входить і завезення таких товарів.

«Тобто побудували міст – будуйте й акведук. Хто коня вкрав, той його і годує», – підкреслив Тишкевич.

Раніше ми писали про те, що журналіст Роман Цимбалюк переконаний: Росія не закінчить війну на Донбасі в обмін на пуск води в Крим. За його словами, відповідь Москви по воді буде такою: "так, беремо, і ви забуваєте про Крим назавжди".

Він додав, що для початку потрібно було б поцікавитися, що про обмін думають в Росії.

«По Донбасу – ще простіше: нас там немає, але ви зобов'язані визнати окупаційні адміністрації», – спрогнозував він.

Нагадаємо, Чаплига розповів, що буде з Україною через п'ять років.

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