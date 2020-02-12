Голова фракції не бачить в цьому проблеми

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів про те, як він поправився і про схованку під сидінням в Раді

Давид Арахамія поговорив з журналістами "Страны". Він зазначив, що йому вдалося поговорити з Джокером, хоча вживу його не бачив. Також глава фракції продемонстрував прямо в їдальні Ради непристойний жест.

"Наживо немає. Я його особисто не знаю. Але у мене є гіпотеза, хто це", - розповів політик.

Голова фракції додав, що Джокер має відношення до Слуги. І він вже домовився з ним про зустріч, а також презент:

"Це одна людина, не скажу, хто. Але він має відношення до “Слузі народу”. У мене під сидінням в Раді лежить пляшка віскі – це для нього. Ми з ним домовилися, що коли зустрінемося, я йому передам", - зазначив Арахамія.

Також політик заявив, що у нього з'явилися проблеми з вагою. Все із-за шкідливої їжі, яку останнім часом доводилося йому є.

"Набрав 10 кілограмів. Їм в їдальні всяку хрень: сирники, млинчики. Немає ніякої фізичного навантаження. Якщо не буду зараз займатися спортом і не скину до весни – буде біда", - сказав голова фракції.

Раніше ми повідомляли, що Давид Арахамія розповів про стосунки екс-глави ВП Андрія Богдана та президента Володимира Зеленського.

Екс-глава Офісу президента поступово втрачав вплив на Зеленського, впевнений голова фракції "Слуга народу".

"Органічно вона знизилася, тому що з'явилося багато гравців. Раніше був президент та три людини, а зараз президент та вісім осіб. Це нормально", - зазначив політик.

Також Арахамія розповів і про характер Зеленського. А ще не забув згадати, що той страждає від сильної втоми:

Так. Він стає жорсткішим. У нього хронічна втома. Я просто сподіваюся, що він не розчарується у своїй команді", - додав глава фракції.

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