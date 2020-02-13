Народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук підтримав відновлення подачі води в анексований Крим в обмін на виведення Росією військ з Донбасу

Про це він заявив в прямому ефірі телеканалу "НАШ".

"Постачання води в Крим - це підтримка українців, а не окупантів", - сказав Камельчук.

"Мені не зрозуміло, це що, ми Крим, який ми хочемо повернути, де, в тому числі, живуть українці, Крим, де є родючі землі, ми хочемо висушити? Якщо ми так будемо думати, то через років 5-10 і самі не захочемо цю пустелю", – сказав він.

Камельчук додав, що потрібно бути далекоглядними, адже Україна має подати воду в Крим не для когось, а для себе.

"Чому б нам не укласти контракт на водопостачання. Може, ми воду за такою ж ціною, як газ нам Росія, будемо продавати", – запропонував Камельчук.

Також він висловився за виплату українських пенсій жителям окупованих територій Донбасу.

"Не важливо, де українець перебуває і живе, обов'язок України виплачувати пенсії", – заявив Камельчук.

Нагадаємо, що днями голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів заявив, що відновлення водопостачання окупованого Криму може стати картою обміну на виведення військ РФ з Донбасу. Також він додав, що, мовляв, водою будуть користуватися і українські громадяни, що проживають на території анексованого півострова.

Така позиція обурила багатьох українців і експертом.

Так, наскільки подібна ініціатива небезпечна для України, буквально на пальцях пояснив Ігор Тишкевич, експерт «Українського інституту майбутнього».

Він зазначив, що вода в Північно-Кримському каналі ніякого відношення до українців на аннексированном півострові не має. Населення використовувало максимум 10% води з нього. Вона стане ресурсом для підприємств, відібраних Росією в України, а значить, буде служити економічної підтримкою окупантів, оскільки піде на заводи, де випускають військову техніку і матеріали для військового виробництва.

Нагадаємо, у Зеленського вирішили допомогти Путіну: "в обмін на виведення військ РФ з Донбасу".

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