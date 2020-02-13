Топ-соратник Володимира Путіна Дмитро Козак спробує реалізувати на Донбасі придністровський сценарій

Про це в інтерв'ю журналістам розповів екс-нардеп Андрій Тетерук, передає Апостроф.

За його словами, до складу України Кремль спробує втиснути "гангрену", яка, за прикладом Придністров'я, буде впливати на політику офіційного Києва.

"Небезпека в тому, що план Козака в свій час по Придністров'ю полягав у наступному: Придністров'я є незагойною раною, гангреною, за допомогою якої Російська Федерація впливала на стан справ у Молдові. Саме таке положення справ будуть впроваджувати на Донбасі", - озвучив свою думку Тетерук.

Екс-нардеп не сумнівається, що оточення Володимира Путіна зацікавлене у місцевих виборах на окупованому Донбасі заради просування власних інтересів.

"Росія хоче "впихнути" Донбас на російських умовах з легалізацією всієї тієї бандитської структури, яку Росія створювала протягом шести років, вже формалізованої - в ролі народних обранців: спочатку місцевих виборів, потім парламентських. А потім головною умовою Російської Федерації буде визнання на цих територіях так званих незаконних Л/ДНР", - підсумував колишній парламентарій у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін боляче вдарить по Україні зсередини. Подібну думку озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін.

зокрема, Володимир Путін спробує створити якомога більше проблем на шляху України в західну спільноту.

"Йому важливо максимально утруднити просування України в тому напрямку, де вона могла б послужити уроком для Росії. А для цього всі засоби хороші: кого підтримувати, кого вбивати - це все цілком знайомі кривляння і стрибки", - озвучив він свою думку.

За словами російського політолога, "колективний Путін" має тріснути, але не дозволити Україні досягти таких результатів, як, наприклад, Польща.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі змінилася, розкрито серйозна небезпека для України.

Як повідомляла Politeka, Путін позбавиться від Донбасу, українців попередили про катастрофу.

Також Politeka писала, що Путін повторить сталінський сценарій в Росії.