Партія «Слуга народу» вичерпала свій кредит народної довіри, заявив Андрій Пальчевський

Як повідомляє Politeka, про це український журналіст розповів у новому відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в Фейсбук (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

«Слуга народу», який проводить з'їзд, повинен розуміти, що його пісню відспівано. Цю партію зараз в основному люди жартома називають «Вороги народу», але до серіалу «Вороги народу ч. 2» - учасники можуть бути ті ж – залишилося зовсім небагато», - впевнений Пальчевський.

На його думку, щоб не допустити повного провалу Володимиру Зеленському зараз варто зайнятися кадровою політикою. В першу чергу, журналіст пропонує прибрати ставленика Андрія Богдана Давида Арахамію, який зараз займає посаду голови фракції «Слуга народу».

«Якщо Зеленський не прибере зараз Арахамію – ставленика Богдана – який тягнув рейтинг за собою у вир, то рейтинг Зеленського послідує негайно за ним. Мені здається, президента дезінформують, коли кажуть, що його рейтинг тримається більш-менш, нехай він і впав. Він не тримається, він падає далі з кожним днем. Вже всі зрозуміли, що ніяких стрімких, так і інших, змін в кращу сторону не буде. Зараз починається підготовка до другої частини «царювання», - пояснив Пальчевський.

Він додав, що на виконання передвиборчих обіцянок команди президента вже можна не розраховувати, а новий голова Офісу президента Андрій Єрмак зараз займеться «латанням дірок в котлі недовіри» вже нової влади.

Пальчевський також запропонував спосіб виправити ситуацію в країні. За його словами, Зеленському варто винести на загальнонаціональний референдум пропозицію про перехід України під управління не президента, а двопалатного парламенту.

Журналіст також назвав владу в країні «антиукраїнською».

«Ці люди, як тільки потрапляють наверх, у них одне: їм начхати на всіх інших, їм головне набити кишені і розбігтися. Поки Зеленський нас у зворотному не переконав», - підсумував Пальчевський.

Сериал "Враги Народа" сериал "Враги Народа"... состав известен Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 13. Februar 2020

Нагадаємо, Пальчевський терміново звернувся до українців через коронавірус.

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