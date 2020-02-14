Андрій Пальчевський прокоментував архівне відео з молодим прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком, яке потрапило в мережу



Раніше в мережі знайшли ролик з епізодом шоу під назвою «Стрибок Спайдермена», на якому серед глядачів у першому ряду можна побачити Гончарука. Пальчевський у коментарі «Стране» поділився подробицями про ці кадри.

Справа в тому, що в 2012 році Пальчевський вів ту саму програму «Про життя» на телеканалі «Інтер», на якій був присутній і майбутній прем'єр. На відео молодий Гончарук з'являється в кадрі саме за його спиною.

Телеведучий зізнався, що вже тоді здогадувався, що юнак із залу стане політиком. За його словами, в день зйомок він поплескав Гончарука по плечу і сказав: «Далеко підеш». Пальчевський підкреслив, що відразу помітив хлопця в залі.

«У мене натаскане око, тому одразу його помітив і зрозумів, що цей високий, симпатичний хлопець далеко піде. Там же тітки зазвичай сидять, а тут молодий хлопець і тема про паркур. Я подумав, що це один з тих, чиї друзі стрибають. Може, це людина схожа на нього, я ж не уточнював як його звуть. Він дуже молодо виглядав, я думав, йому було не 27, а 22», - згадує Пальчевський.

Він також припустив, що Гончарук міг прийти на передачу не в якості масовки, а в якості запрошеного гостя.

Крім того, ведучий знайшов ще одну ниточку, що пов'язує ролик з нинішнім керівництвом країни. Справа в тому, що тоді програму продюсувала Студія «Квартал 95».

«Він, сидів в першому або в другому ряду, а там зазвичай сиділи запрошені. Програма, до речі, продюсерської компанії "95 Квартал". Зеленський, як керівник, знав про цю програму, але явно не знав, що тоді на програму прийшов майбутній прем'єр-міністр», - розповів ведучий.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Гончарук брав участь у масовці ток-шоу Андрія Пальчевського "Про життя", а також брав участь у вуличних акціях. Зокрема, у 2013 році майбутній прем'єр був на мітингу житлових інвесторів біля стін Адміністрації президента.

В мережі почали активно обговорювати діяльність молодого Гончарука, відзначаючи, що він брав участь у мітингах за гроші.

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