Олег Ляшко у День святого Валентина привітав свою дружину, сплагіативши самого себе

14 лютого Україна разом з багатьма країнами відзначає День всіх закоханих. Романтика виявилася не чужа навіть українським політикам, багато з яких поділилися в соцмережах святковими привітаннями та зверненнями до своїї половинок.

Привітати свою дружину в соцмережах вирішив і лідер «Радикальної партії», екс-нардеп Олег Ляшко. Як повідомляє Politeka, відповідною публікацією він поділився на своїй сторінці в Фейсбук.

Так, політик опублікував серію особистих фотографій зі своєю дружиною Росітою.

«Кохана, дякую тобі за так багато радісних моментів життя. Зі святом, я тебе люблю!», - зворушливо підписав знімки Ляшко.

Однак з'ясувалося, що у своєму привітанні він був неоригінальний. Справа в тому, що його текст слово в слово скопійований з аналогічного посту, який Ляшко публікував у минулому році.

Крім того, в коментарях до посту одна з підписниць політика помітила, що його дружина вже більшою року не з'являється в Фейсбук, а отже, виникає питання: кому адресовано послання.

«Все чудово! Тільки Росіта вже більше року на Facebook не заходить і відповіді на зізнання в любові немає, кому пост? Піар?», - написала вона.

Ляшко удостоїв дівчину їдкою відповіддю, побажавши їй щастя і «розуму».

«Бажаю вам сімейного щастя та хоча б крапельку розуму», - написав він.

Раніше ми писали про те, що лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко розбагатів на 227 тисяч 581 гривень, що вказав у своїй декларації. Екс-нардеп зазначив, що це – депозит зі вкладу у «Ощадбанку».

Така сума – непогана підмога для політика, який, згідно з Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зараз безробітний.

Що ж стосується зарплат діючих чиновників, то серед діючих міністрів найвища зарплата у глави МВС Арсена Авакова. У середньому він отримував в місяць 100 041 гривень. У свою чергу, прем'єр-міністр Олексій Гончарук в середньому отримує 60 479 гривень.

Нагадаємо, безробітний Ляшко розбагатів на сотні тисяч: "міністри заздрять".

Як повідомляла Politeka, Ляшко оплакує непоправну втрату: «Прости мене, моя маленька...".

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