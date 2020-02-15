Володимир Путін намагається довести невиконання Мінських угод, щоб заморозити конфлікт на Донбасі

Про це в коментарі журналістам розповів російський політолог Станіслав Бєлковський, передає Главред.

За його словами, таким чином Кремль намагається показати, що Україні нібито зараз не можна передавати контроль над кордоном з окупованим Донбасом.

Тому Володимир Путін намагається на рівні Ради безпеки ООН зафіксувати невиконання Мінських угод.

"Режим тиші, швидше за все, не дотримується. Росія хоче показати, що "особливий статус" окремих районів Донецької та Луганської областей юридично не легалізується, вибори там не проводяться, тому розмова про передачу контролю над кордоном недоречна. У перспективі це дає Москві заморожений конфлікт придністровського зразка, до якого Кремль абсолютно готовий", – озвучив Бєлковський свою думку.

Політолог стверджує, що Україні вигідно підписати нові угоди замість Мінських і заявив, що Володимир Путін віддасть контроль над кордоном тільки в обмін на послаблення санкцій.

"Самі по собі Мінські угоди були спочатку нездійсненними. І для виходу із стану замороженого конфлікту потрібен "Мінськ – 3", який частково містив би концепцію старих угод, але базувався б на якихось нових передумовах. Теоретично РФ може передати контроль над кордоном до юридичної легалізації ОРДЛО, але для цього потрібно ставити питання про пом'якшення санкцій США і Євросоюзу", - резюмував Бєлковський в спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що Путін не поверне Україні контроль над кордоном після виборів в ОРДЛО. За словами аналітика Тараса Семенюка, зустріч лідерів Нормандської четвірки обов'язково відбудеться, а Кремль веде подвійну гру, заявляючи про нібито зрив саміту.

Він зазначив, що Володимир Путін не зацікавлений у відновленні Україні контролю за кордоном, тому що хоче і далі впливати на ситуацію на Донбасі.

"Незважаючи на це, зустріч в нормандському форматі відбудеться. Питання – на яких умовах. Кожні переговори повинні проходити за певним планом. Щоб це не була зустріч ні про що, а досягти певних домовленостей", - пояснив експерт.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі змінилася, розкрито серйозна небезпека для України.

Як повідомляла Politeka, Путін позбавиться від Донбасу, українців попередили про катастрофу.

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