Мало не стала міністром та працювала в "Нафтогазі"

У заступника голови Офісу Президента Юлії Ковалів "багата" біографія, деякі факти якої змушують замислитися

Економічний експерт Юрій Атаманюк розкрив подробиці діяльності Ковалів у своєму "Телеграм-каналі", пише "Znaj".

Так, за офіційною біографією, Ковалів закінчила Школу Кеннеді в Гарвардському університеті, однак журналісти не змогли відшукати у списку випускників ім'я заступника голови ОП.

У 2007 році (у 22 року) Ковалів стала фінансовим директором ТОВ "Газекс-Україна" (структура російського мільярдера Віктора Вексельберга). І ось вже в 2010 році там розпочалося або рейдерське захоплення, або гендиректор Дем'янюк боровся за свою посаду. В результаті, Ковалів покинула цю компанію, яка була ліквідована в 2012 році.

Також у 2010 році Ковалів стала співробітником Координаційного центру з упровадження економічних реформ, який працював при президенті Вікторі Януковичу. З 2012 по 2014 рік вона займалася розробкою принципів ринку електроенергії, просуваючи лібералізацію.

29 листопада 2013 року після покупки холдингу UMH Group молодий олігарх Сергій Курченко запрошує Ковалів на посаду виконавчого віце-президента і члена наглядової ради.

Вже в 2014 році Кучеренко втік у Росію, компанія була передана Борису Ложкіну, а Ковалів починає співпрацювати з ним.

10 червня 2014 року Петро Порошенко призначив Ложкіна головою АП, а Ковалів стала членом Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг. А в грудні 2014 року Порошенко робить Ковалів вже в. о. голови цієї самої комісії.

У червні 2015 року Порошенко переводить Ковалів на посаду першого заступника міністра економічного розвитку Абромавичуса. У Кабміні її вектором діяльності була інвестиційна політика та реформування корпоративного управління держпідприємств.

У березні 2016 рік спікер Верховної Ради Гройсман оголошує Ковалів кандидатом у міністри, однак місця для неї не знайшлося.

Через місяць Юлія стає головою Наглядової ради "Нафтогазу", і в листопаді 2016 року звільняється за власним бажанням з Мінекономрозвитку.

Ковалів пропрацювала в "Нафтогазі" до квітня 2017 року. Але перед цим у січні 2017 року Ковалів стає головою Офісу Національного інвестиційного ради при президенті України.

Вже при правлінні Володимир Зеленський, у вересні 2019 року Ковалів стає заступником голови ОП (тоді ще Андрія Богдана).

Також слід відзначити і її маму Галину Федорівну Бондар, яка в 2005-2010 році була фінансовим директором ВАТ "Івано-Франківськ Газ", що належив на той час Олегу Бахматюку. З 2011 року працювала фінансовим директором Аграрного холдингу "Авангард" (власник Бахматюк). На даний момент на сайті "Авангарду" зазначений інший фінансовий директор. Бахматюк був оголошений в розшук у листопаді 2019 року, а маму вирішили подалі заховати від очей слідства. Мабуть Галина Бондар з Бахматюком в далекому 2014 році провернули не одне дільце.