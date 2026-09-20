Грошова допомога в Запорізькій області в межах урядової програми "Зимова підтримка" передбачена для вразливих категорій мешканців громад, де велися або тривають бойові дії. У Пенсійному фонді України пояснили, куди саме подавати заяву — до ПФУ чи до територіальної громади.

Грошова допомога в Запорізькій області передбачає одразу кілька програм державної підтримки, і одна з них — урядова "Зимова підтримка". Це одноразова грошова виплата для вразливих категорій населення, які проживають у громадах, де ведуться або велися бойові дії.

Умови надання допомоги визначені постановою Кабінету Міністрів України №1084 від 3 вересня 2026 року. Вона поширюється на мешканців восьми областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської. Тобто жителі Запорізької області, які фактично перебувають на території, де тривають бойові дії, можуть розраховувати на одноразове зарахування 19 400 гривень.

Найчастіше запитання — куди саме нести заяву. Як повідомляє Пенсійний фонд України, подати документи можна двома шляхами. Для громад, визначених першим переліком, заява подається через сервісний центр ПФУ або через центр надання адміністративних послуг.

Для громад із другого переліку документи приймають уповноважені посадові особи сільської, селищної чи міської ради. Тож перш ніж звертатися, варто уточнити, до якого з двох переліків належить ваша громада, — від цього залежить, куди саме подавати заяву.

Хто належить до вразливих категорій

Отримати "Зимову підтримку" можуть особи, яким встановлено інвалідність, отримувачі житлових субсидій, пенсіонери, родини з дітьми, які отримують державну допомогу, а також внутрішньо переміщені особи, яким призначено допомогу на проживання.

Як подати заяву та куди звертатися

Заяву можна оформити у відділенні ПФУ чи ЦНАПі, а для мешканців окремих громад — у місцевій раді. Контакт-центр Пенсійного фонду працює за номером 0 800 503 753, також доступні телефони (044) 281-08-70 та (044) 281-08-71. Фахівці радять заздалегідь підготувати документи, що підтверджують категорію вразливості та фактичне проживання у громаді.

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