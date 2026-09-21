Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області нараховуються автоматично після досягнення певного віку. У Пенсійному фонді пояснили, які суми передбачені та кому надбавку не нарахують.

Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області зростають разом із віком людини. Після досягнення 70 років українцям, які живуть на Запоріжжі та в інших регіонах, гарантовано щомісячну вікову надбавку до пенсійних виплат — однак отримати її зможуть не всі.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, доплата призначається автоматично на підставі відомостей, які вже є в базі відомства, тож писати заяви чи ходити до відділень не потрібно. Кошти додають до пенсії за віком, по інвалідності чи за вислугу років.

Скільки отримає пенсіонер залежно від віку

Розмір вікової надбавки напряму прив'язаний до того, скільки років виповнилося людині. Після 70 років щомісячна доплата становить 300 гривень — за рік це додаткові 3600 гривень.

Після 75 років сума зростає до 456 гривень на місяць. А коли пенсіонер досягає 80-річного віку, держава додає ще 114 гривень — підсумкова щомісячна доплата сягає 570 гривень.

Кому надбавку не виплатять

Головна умова для отримання виплати — сукупний щомісячний дохід пенсіонера разом з усіма іншими надбавками має не перевищувати 10 340 гривень. Якщо пенсія разом із призначеною надбавкою виходить за цю межу, розмір доплати скоригують.

Крім того, вікова надбавка не нараховується працевлаштованим пенсіонерам. Отримати її можна лише після офіційного звільнення — тоді Пенсійний фонд почне виплачувати додаткові гроші.

Як оформити надбавку

Оскільки виплата нараховується автоматично, звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Якщо пенсіонер помітив, що доплату не нарахували після досягнення відповідного віку, варто перевіряти свій обліковий статус — тим більше, якщо він працює.

Окремо законодавство передбачає й інші механізми збільшення виплат. Самотні пенсіонери від 80 років, які за медичними показниками потребують постійного догляду, мають право на допомогу на догляд — її оформлюють через Пенсійний фонд на підставі лікарського висновку.

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