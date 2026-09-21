Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області нараховують автоматично, коли людині виповнюється 70, 75 або 80 років. У ПФУ нагадали розміри вікових надбавок та умови їх призначення.

Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області нараховують без жодних заяв — щойно пенсіонер досягає певного віку. Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області нагадало, як працює щомісячна вікова надбавка.

Ідеться про компенсаційну виплату, яку встановлюють за сам факт досягнення віку: 70, 75 або 80 років. Розмір надбавки залежить від того, скільки років виповнилося людині, і зростає з кожним новим рубежем.

Скільки доплачують за віком

Щомісяця до пенсії встановлюють три фіксовані суми:

після 70 років — 300 гривень;

після 75 років — 456 гривень;

після 80 років — 570 гривень.

Щойно людина перетинає наступний віковий рубіж, надбавка автоматично зростає: спершу 300 гривень, далі 456, а після 80 років — уже 570 гривень щомісяця. Перераховувати її окремо не потрібно.

Хто має право на надбавку

Вікову надбавку отримують не всі: вона призначається лише тим пенсіонерам, у кого щомісячний розмір пенсійної виплати — разом з усіма надбавками, підвищеннями та іншими доплатами — не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо пенсія більша за цю суму, вікова надбавка не призначається.

Чи потрібно кудись звертатися

Ні. Пенсійний фонд сам відстежує дату народження за матеріалами особової справи й додає надбавку з місяця, наступного за тим, у якому пенсіонеру виповнився відповідний вік. Гроші надходять разом з основною пенсією тим самим способом — на банківську картку або через відділення пошти.

Якщо надбавку з якихось причин не нарахували, можна звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду в Кіровоградській області або подати заяву через вебпортал електронних послуг ПФУ.

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