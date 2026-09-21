Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області нараховують без жодних заяв — щойно пенсіонер досягає певного віку. Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області нагадало, як працює щомісячна вікова надбавка.

Ідеться про компенсаційну виплату, яку встановлюють за сам факт досягнення віку: 70, 75 або 80 років. Розмір надбавки залежить від того, скільки років виповнилося людині, і зростає з кожним новим рубежем.

Скільки доплачують за віком

Щомісяця до пенсії встановлюють три фіксовані суми:

  • після 70 років — 300 гривень;
  • після 75 років — 456 гривень;
  • після 80 років — 570 гривень.

Щойно людина перетинає наступний віковий рубіж, надбавка автоматично зростає: спершу 300 гривень, далі 456, а після 80 років — уже 570 гривень щомісяця. Перераховувати її окремо не потрібно.

Хто має право на надбавку

Вікову надбавку отримують не всі: вона призначається лише тим пенсіонерам, у кого щомісячний розмір пенсійної виплати — разом з усіма надбавками, підвищеннями та іншими доплатами — не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо пенсія більша за цю суму, вікова надбавка не призначається.

пенсія, пенсіонери, виплати

Чи потрібно кудись звертатися

Ні. Пенсійний фонд сам відстежує дату народження за матеріалами особової справи й додає надбавку з місяця, наступного за тим, у якому пенсіонеру виповнився відповідний вік. Гроші надходять разом з основною пенсією тим самим способом — на банківську картку або через відділення пошти.

Якщо надбавку з якихось причин не нарахували, можна звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду в Кіровоградській області або подати заяву через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Раніше Politeka повідомляла, хто може оформити додаткову допомогу для пенсіонерів у Кіровоградській області.

Також Politeka повідомляла, як продукти найбільше подорожчали у Кіровоградській області.