Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області нараховують без жодних заяв — щойно пенсіонер досягає певного віку. Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області нагадало, як працює щомісячна вікова надбавка.
Ідеться про компенсаційну виплату, яку встановлюють за сам факт досягнення віку: 70, 75 або 80 років. Розмір надбавки залежить від того, скільки років виповнилося людині, і зростає з кожним новим рубежем.
Скільки доплачують за віком
Щомісяця до пенсії встановлюють три фіксовані суми:
- після 70 років — 300 гривень;
- після 75 років — 456 гривень;
- після 80 років — 570 гривень.
Щойно людина перетинає наступний віковий рубіж, надбавка автоматично зростає: спершу 300 гривень, далі 456, а після 80 років — уже 570 гривень щомісяця. Перераховувати її окремо не потрібно.
Хто має право на надбавку
Вікову надбавку отримують не всі: вона призначається лише тим пенсіонерам, у кого щомісячний розмір пенсійної виплати — разом з усіма надбавками, підвищеннями та іншими доплатами — не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо пенсія більша за цю суму, вікова надбавка не призначається.
Чи потрібно кудись звертатися
Ні. Пенсійний фонд сам відстежує дату народження за матеріалами особової справи й додає надбавку з місяця, наступного за тим, у якому пенсіонеру виповнився відповідний вік. Гроші надходять разом з основною пенсією тим самим способом — на банківську картку або через відділення пошти.
Якщо надбавку з якихось причин не нарахували, можна звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду в Кіровоградській області або подати заяву через вебпортал електронних послуг ПФУ.
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