Початок опалювального сезону в Чернігівській області в 2026 році стартує лише тоді, коли середньодобова температура три доби поспіль триматиметься на позначці +8°C або нижче. Голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус зізнався, що наступна зима легшою не буде.

Підготовка до зими в Чернігівській області триває за графіком, однак російські обстріли змушують комунальників та енергетиків працювати в складних умовах. Чернігівщина вже активно готується до опалювального сезону 2026-2027 років, і попри всі зусилля частина робіт суттєво сповільнилась.

Про складнощі підготовки розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в інтерв'ю Суспільному. Він наголосив, що ворог атакує регіон постійно, тому першочерговим завданням стало посилення захисту критичної інфраструктури, без якої опалення та електропостачання не витримають зимових навантажень.

Коли саме увімкнуть тепло

Чіткої дати початку опалювального сезону в Чернігівській області немає — рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування на підставі фактичної погоди. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатись, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря тримається на рівні +8°C або нижче.

Це означає, що якщо короткочасне похолодання зміниться теплом, тепло автоматично по всій області ніхто включати не буде. Кожна громада ухвалюватиме рішення окремо, враховуючи реальну погоду та місцеві умови — технічну готовність котелень, стан теплозабезпечення та запаси палива конкретної території.

Резерв генераторів та «найгірший сценарій»

Окрема увага при підготовці до зими — створенню резерву генераторів для об'єктів критичної інфраструктури. За словами Чауса, наступна зима однозначно не буде легшою, ніж попередня, і регіон мусить готуватися до найгіршого розвитку подій.

«Дай Боже, щоб я помилявся. Це прогноз, мабуть, не як голови ОВА, а як людини, яка бачить, що відбувається, що робить ворог, і не тільки у нас в області. Звісно, хочеться, щоб такі прогнози не збувалися. Але я вважаю, що ми, як у всіх напрямках, маємо готувати до найгіршого сценарію», — поясни Чаус.

Очільник області підкреслив: частину необхідних заходів виконують за графом, проте окремі роботи сповільнились саме через російські ракетні та дронові атаки по енергетичній інфраструктурі та інших цивільних об'єктах області. Відтак захист критичних електровузлів і теплопунктів виходить на перший план разом із накопиченням резервного обладнання.

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