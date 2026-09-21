Початок опалювального сезону в Сумській області в 2026 році наближається, і місцеві тепловики вже прозвітували про готовність до найскладнішої зими за останні п'ять років.

Грошова допомога в Сумській області допомагає мешканцям пережити непростий період, тож тепловики роблять усе, аби зима не додала людям нових клопотів. Початок опалювального сезону в Сумській області в 2026 році готують в умовах погіршення безпекової ситуації, але жодних збоїв із теплом і гарячою водою в споживачів поки не було.

Про підготовку до сезону 2026–2027 років розповів директор ТОВ «Сумитеплоенерго» Дмитро Васюнін. За його словами, підприємство вже п'ятий рік поспіль готується до найскладнішої зими, і цей сезон не стане винятком.

Опалювальний період у Сумах, як і по всій країні, стартує за постановою Кабміну №830. Рішення про початок і закінчення подавання тепла ухвалюють органи місцевого самоврядування. Правило чинне і незмінне: тепло вмикають, коли протягом трьох діб середня добова температура повітря не перевищує +8°C.

Чи готове місто до нештатних ситуацій

Кожне джерело теплової енергії в обласному центрі забезпечене альтернативним джерелом електричної енергії. Для обслуговування генераторів створена окрема бригада. Це дозволяє, за словами директора, подавати всім споживачам тепло і гарячу воду без перебоїв навіть під час загострених обстрілів об'єктів компанії.

Сумська ТЕЦ уже модернізована. Наразі триває децентралізація джерел тепла по місту — будуються нові об'єкти, щоб зменшити залежність від однієї великої станції. До старту сезону має бути стовідсоткова альтернатива теплопостачання, незалежна від ТЕЦ.

Коли чекати тепла в домівках

Точної календарної дати старту опалювального сезону немає — усе залежатиме від погоди. Вмикати опалення почнуть, коли середньодобова температура три дні поспіль триматиметься на позначці нижче за +8°C. Для жителів області це означає, що батареї можуть потеплішати вже з першими заморозками, а не в жорстко визначене число.