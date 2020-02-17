Андрій Пальчевський заявив, що виправити помилки Володимиру Зеленському зараз можуть допомогти тільки справжні професіонали в команді і тиск з боку громадськості

Про те, до чого привели президента його рішення з моменту інавгурації, відомий український журналіст розповів в ефірі ток-шоу «Пульс» на телеканалі 112 Україна (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Пальчевський підкреслив, що Зеленському терміново треба зайнятися «чистками» у своїй команді і «позбутися баласту». У той же час Пальчевський визнав, що цього буде недостатньо. Він зазначив, що президент встиг розчарувати багатьох українців. Зокрема, багато хто обурений тим, що в його команді в підсумку виявилося багато «порохоботів».

«Він зробив надто багато помилок для керівника великої країни!», - обурився Пальчевський.

Він додав, що ці помилки не можна буде виправити без залучення кращих умів з різних партій і без тиску, який створюють українські ЗМІ, на які останнім часом озброїлася команда президента.

Журналіст вважає, що президенту вкрай важливо прислухатися до оцінок його дій і саме ЗМІ можуть в цьому допомогти.

«Треба бути чоловіком, Володимире Олександровичу! Накосячили – послухайте», - закликав Пальчевський.

Раніше журналіст також заявляв, що чим довше керівники України думають про те, що Майдан можливий, тим краще. Він прокоментував ситуацію з відставкою глави Офісу Президента Андрія Богдана і призначенням на його місце Андрія Єрмака.

"Майдан завжди можливий. Чим довше правителі думають про те, що Майдан можливий, тим краще... Тому має бути постійний політичний тиск на керівництво, інакше влада розкладається абсолютно. Після 30-ти років страждань нашої країни, я - один з прихильників ідеї про те, що інститут президентства знищив нашу країну, тому що кожен президент, який приходить, володіє нескінченним запасом влади, перетворюючи цю країну на "гетьманат-султанат Україна", зробивши посміховисько з парламенту, особливо з останнього, який працює в турбо-режимі...", - поділився Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський попередив Зеленського про можливий Майдан.

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