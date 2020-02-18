Главу фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамию спіймали на небезпечному порушенні правил дорожнього руху (ПДР) в Києві

Відповідне відео оприлюднили в YouTube активісти "ЗупиниЛося". (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

Арахамія перебігав дорогу на червоне світло світлофора.

"Так, на червоне світло. Я вибачаюся, але дуже потрібно бігти. Я своє життя ставлю під загрозу, особисте, бачили. Але я постараюся відкоригувати свою поведінку в інших питаннях. Ну, а що робити?" - пояснив свою поведінку нардеп.

За словами Арахамии, він робить це не вперше і завжди в таких випадках порушує і буде порушувати. Правда, коли йде разом з дітьми, завжди дотримується правил.

На питання, як відреагують його виборці на те, що народний депутат порушив закон, парламентарій зазначив: "Скажуть, що я - погана людина". Також він порадив людям не брати з нього приклад.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія розповів про те, як він поправився і про схованку під сидінням в Раді.

Він також зазначив, що йому вдалося поговорити з Джокером, хоча вживу його не бачив"Вживу немає. Я його особисто не знаю. Але у мене є гіпотеза, хто це", - розповів політик.

Глава президентської фракції додав, що Джокер має відношення до Слуги. І він вже домовився з ним про зустріч, а також презент:

"Це одна людина, не скажу, хто. Але він має відношення до “Слузі народу”. У мене під сидінням в Раді лежить пляшка віскі – це для нього. Ми з ним домовилися, що коли зустрінемося, я йому передам", - зазначив Арахамія.

Також політик заявив, що у нього з'явилися проблеми з вагою. Все із-за шкідливої їжі, яку останнім часом доводилося йому є.

"Набрав 10 кілограмів. Їм в їдальні всяку хрень: сирники, млинчики. Немає ніякої фізичного навантаження. Якщо не буду зараз займатися спортом і не скину до весни – буде біда", - сказав голова фракції.

Нагадаємо, Арахамія і Білецький зчепилися під Радою, сутичка потрапила на відео.

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