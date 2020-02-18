Україні потрібно відмовитися від інституту президентства, а Володимир Зеленський повинен стати його останнім представником, вважає Андрій Пальчевський

Таку думку відомий український журналіст висловив у своєму новому відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Фейсбук, передає Politeka (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він розповів про те, що зустрів лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамию і попросив його передати президенту «погані новини».

«Вивчаючи стан і екзотичні пропозиції президента накшталт: розмістити хворих коронавірусом вдома у когось в Конча-Заспі, я думав сказати, що крім коронавірусу вірус жлобства і ненависті до власної країни повинен бути давно викорчуваний з Конча-Заспи, повинні були посадки бути і так далі. В результаті – ми знаємо що», - обурився журналіст.

Пальчевський припустив, що ніхто з оточення президента не повідомляє йому не тільки такі «погані» новини, але і в принципі будь-яку важливу інформацію. В результаті Зеленський «сидить в теплій ванні», а всіх незадоволених відразу оголошують «ворогами нового курсу». При цьому журналіст зазначив, що ніякого «нового курсу» насправді немає.

«У президента Зеленського залишився один варіант: збирати національні асамблеї і повільно, але вірно готуватися до того, щоб інститут президентства при ньому залишився в минулому. Він повинен бути останнім президентом України. Пора закінчувати з цією групою людей, яка перетворює нашу країну на «султанати» або на власний двір, в даному випадку – квартал. Я думаю, що це буде зроблено – не по-доброму, так по-поганому», - вважає Пальчевський.

Він додав, що поки сподівається хоча б на те, що Арахамія зможе донести до Зеленського, що рішення по скандальному закону про відкритий ринокземлі може стати для команди президента фатальним.

Раніше Андрій Пальчевський заявив, що виправити помилки Володимиру Зеленському зараз можуть допомогти тільки справжні професіонали в команді і тиск з боку громадськості.

Пальчевський підкреслив, що Зеленському терміново треба зайнятися «чистками» у своїй команді і «позбутися від баласту». У той же час Пальчевський визнав, що цього буде недостатньо. Він зазначив, що президент встиг розчарувати багатьох українців.

Він додав, що ці помилки не можна буде виправити без залучення кращих умів з різних партій і без тиску, який створюють українські ЗМІ, на які останнім часом озброїлася команда президента.

меняйТЕ курс! и токсичных прихвостней! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 18. Februar 2020

Нагадаємо, Пальчевський виніс суворий вердикт Зеленському.

Як повідомляла Politeka, крик душі Пальчевського через нову владу сколихнув українців.

Також Politeka писала, що Пальчевський розкрив правду про темне минуле Гончарука: «Зеленський знав».