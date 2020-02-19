Народного депутата від ОПЗЖ Іллю Ківу зняли на відео під час виступу в залі Верховної Ради

Відповідний ролик опублікувала на своїй сторінці у Facebook нардеп Ліза Богуцька. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

Виступ вийшло "яскравим" відразу у двох сенсах, оскільки над головою нардепа помітили також своєрідний "німб" зі світла настінних ламп.

"Чудо! Німб виріс! Цілющий! Животворящий!", – жартує у підпису до свого відео нардеп Богуцька.

Кадри активно коментують користувачі мережі. При цьому багато побачили на голові Ківи зовсім не німб.

«Я тільки роги побачила!», «Це роги, там ще хвіст чорта прихований», «У мене складається стійке враження, що у ВР необхідно організувати пост чергового лікаря психіатра з бригадою медбратів з Глевахівської психоневрологічного диспансеру», «Це бімба», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, раніше Ілля Ківа оскандалився з "радою" українцям по оплаті комуналки.

Журналістка спочатку запитала у нардепа від ОПЗЖ, на скільки, на його думку, вистачить пенсіонерці трьох собак, щоб оплачувати комуналку, а після попросила його дати лайфхак по оплаті послуг ЖКГ громадянам з низьким доходом.

"Можна ще відловлювати воробйов. Бігати По дахах, ловити горобців і голубів і продавати їх в цирк. Якщо чесно, якщо ви зовсім в боргах, можна продати печінку, нирку і безбідно жити півтора року…", - сказав Ківа.

Більш того, він додав, що досвід не новий, так роблять в Молдові, з-за чого «всі села сидять без цих органів».

Чудо! Нимб вырос! Исцеляющий! Животворящий! Двурогий! Gepostet von Liza Bogutskaya am Dienstag, 18. Februar 2020

Нагадаємо, скандал з листуванням Ківи і Жириновського отримав продовження: добралися навіть до Путіна.

Як повідомляла Politeka, ветеран АТО розкрив деталі бійки з Ківою в центрі Києва.

Також Politeka писала, що Ківа після рукоблудства в Раді кинувся шукати розради у Жириновського.