Народного депутата від ОПЗЖ Іллю Ківу зняли на відео під час виступу в залі Верховної Ради
Відповідний ролик опублікувала на своїй сторінці у Facebook нардеп Ліза Богуцька. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)
Виступ вийшло "яскравим" відразу у двох сенсах, оскільки над головою нардепа помітили також своєрідний "німб" зі світла настінних ламп.
"Чудо! Німб виріс! Цілющий! Животворящий!", – жартує у підпису до свого відео нардеп Богуцька.
Кадри активно коментують користувачі мережі. При цьому багато побачили на голові Ківи зовсім не німб.
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«Я тільки роги побачила!», «Це роги, там ще хвіст чорта прихований», «У мене складається стійке враження, що у ВР необхідно організувати пост чергового лікаря психіатра з бригадою медбратів з Глевахівської психоневрологічного диспансеру», «Це бімба», - пишуть в мережі.
Нагадаємо, раніше Ілля Ківа оскандалився з "радою" українцям по оплаті комуналки.
Журналістка спочатку запитала у нардепа від ОПЗЖ, на скільки, на його думку, вистачить пенсіонерці трьох собак, щоб оплачувати комуналку, а після попросила його дати лайфхак по оплаті послуг ЖКГ громадянам з низьким доходом.
"Можна ще відловлювати воробйов. Бігати По дахах, ловити горобців і голубів і продавати їх в цирк. Якщо чесно, якщо ви зовсім в боргах, можна продати печінку, нирку і безбідно жити півтора року…", - сказав Ківа.
Більш того, він додав, що досвід не новий, так роблять в Молдові, з-за чого «всі села сидять без цих органів».
Нагадаємо, скандал з листуванням Ківи і Жириновського отримав продовження: добралися навіть до Путіна.
Як повідомляла Politeka, ветеран АТО розкрив деталі бійки з Ківою в центрі Києва.
Також Politeka писала, що Ківа після рукоблудства в Раді кинувся шукати розради у Жириновського.