Протест під Банковою покаже, що українці з різними інтересами можуть домовитися, і з цього народжується суб'єктна політична нація

Про це в інтерв'ю політологу Юрію Романенку розповів політичний експерт Михайло Чаплига, передає Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як відомо, 19 лютого під Офісом президента України відбудеться акція протесту ФОПів, медійників, аграріїв за свої свободи.

Як зазначив гість студії Михайло Чаплига, цей протест важливий не тим, що влада може злякатися суспільства. Але акція покаже, що українці можуть об'єднуватися в критичній ситуації.

"Протест важливий не тим, що ми когось там налякаємо на Банковій. Я не вірю, що вони злякаються. Навіть якби нас там було тисяч 20-30. На якісь дві години злякаються. Але справа не в цьому. Цим протестом ми покажемо, що в одному місці можуть домовитися людьми з різними інтересами, що народжується суб'єктна політична нація, і ми готові солідарно один одного підтримувати", - стверджує політолог.

Він також зазначив, що сьогодні неможливо перемогти у війні і неможливо мати свою стратегію розвитку, коли в оточенні президента є "зовнішні спекулянти", натякаючи на представників МВФ.

"У нього (Зеленського - ред.) тактика зітхань. Якщо він зараз не вдихне, ніяка стратегія не допоможе. Цю петлю (з шиї - ред.) ми повинні зняти. Тут питання не в Зеленском, нам просто потрібно зняти зовнішню петлю... Ніхто від боргів не відмовляється.. Треба сказати дуже просто як в Аргентині - борг ми будемо віддавати, коли ми знову зарядимо телефони і зможемо на цьому заробляти", - зауважив Чаплига і додав, що неможливо вирішити ні одного завдання в Україні, якщо у нас 40% бюджету йде на оплату боргів.

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