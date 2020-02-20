Економічний експерт Юрій Атаманюк дав важливий рада директору департаменту податкового моніторингу Дімі Серебрянскому

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію економічного експерта Атаманюка в Telegram.

«Ви ж інтелігентна людина, в минулому науковий працівник. Вас втягнули не у Вашу гру. Більш того, поки, як кажуть, Маркарова і Верланов дерибанять ПДВ, Вашу лояльність оцінюють за залишковим принципом. Мій Вам рада - запросіть праву і ліву руки Верланова: Кондро і Крыгана, Вашого підлеглого Мішалова, не забудьте Ірину Долозину і оголосіть їм, що з злочинною діяльністю Вам не по дорозі», - звернувся до економіст Серебрянскому.

Атаманюк також закликав главу департаменту податкового моніторингу допомогти слідству у викритті топ-корупціонерів.

«Це реально зможе врятувати від в'язниці Вас і прочистить " мізки їм. Наступним кроком йдіть до начальника СБ ДПС Кононенко Сергію і попросіть його допомогти оформити співпрацю зі слідством у викритті топ корупціонерів», - зазначив він.

«У протилежному випадку, як підказує досвід, Маркарова і Верланов будуть у Лондоні, інші перераховані вище відкупляться і розчиняться, а Ви...», - написав Атаманюк.

Як повідомлялося раніше, міністра фінансів України Оксану Маркарову та голову Державної податкової служби Сергія Верланова запідозрили у сприянні корупційними схемами, через які бюджет втрачає мільярди.

«Не встиг Гончарук з Верлановым оголосити тотальну переатестацію співробітників податкової служби, у зв'язку з затриманням на хабарі Голови податкової Одеської обл, як тут з'явилася гаряча інфа, звичайно від тих, хто заважає «кришталево чесним» Маркарової і Верланову реалізовувати реформи», - заявив Атаманюк.

За його словами, мова йде про схеми в податкових службах, з-за яких в бюджет України може щомісяця не вступати мільярди гривень ПДВ.

Нагадаємо, Атаманюк пролив світло на темне минуле заступник голови ВП Юлії Ковалів: цікаві деталі.

Як повідомляла Politeka, Атаманюк розніс уряд Гончарука з-за пенсійної реформи: «Люди не доживають».

Також Politeka писала, що Атаманюк розповів про знущання над пенсіонерами в Україні: "Як у байці Крилова...".