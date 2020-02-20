Президент України Володимир Зеленський визначився з людьми, які будуть відповідати за регіони в період підготовки до місцевих виборів-2020

Призначити кураторів в областях запропонував перший заступник керівника ОП Сергій Трофимов. Люди, обрані Зеленським, добиратимуть кандидатів у списки партії для подачі на выборыпередает "Українська правда".

Так, учасник команди "Ліги сміху" VIP Тернопіль" Віктор Гевко призначений відповідальним за вибори в Тернопільській області. Нарпед Павло Сушко, якого тісно пов'язують з бізнесменом Вадимом Слюсаревым, буде відповідати за Харківську область. Кварталівець Юрій Корявченков (Юзик) буде курирувати Сумську область.

Нардеп Олександр Дубинський, близьке до олігарху Ігорю Коломойському, займеться Херсонською областю, а глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія – Миколаївській. Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко буде курирувати вибори в Києві. Нардеп Микита Потураєв відповідальний за Кіровоградську область.

частина списку виглядає наступним чином:

Вінницька область - Аліна Загоруйко,

Волинська область - Андрій Задорожний,

Дніпропетровська область - Юрій Кисіль,

Донецька область - Владлен Неклюдов,

Житомирська область - Андрій Клочко,

Закарпатська область - Юрій Аристов,

Запорізька область - Олександр Кабанов,

Івано-Франківська область - Олена Вінтоняк,

Київська область - Артем Культенко,

Луганська область - Максим Ткаченко,

Львівська область - Роман Мулик,

Одеська область - Олександр Сова,

Сумська область - Олександр Качура,

Черкаська область - Олександр Завітневич,

Чернігівська область - Павло Халімон,

Чернівецька область - Олена Лис.

Раніше повідомлялося, що підтримка президентської партії "Слуга народу" продовжує різко знижуватися.

якби позачергові вибори в Раду відбулися в лютому 2020 року, то політична сила глави держави змогла б набрати 30,1 % голосів виборців. На другому місці з 10,1% "Європейська солідарність". 10 % отримала б “Опозиційна платформа — За життя”, а “Батьківщина” Юлії Тимошенко 8,1 %. Не брали б участі в голосуванні 16,5 % опитаних, відмовилися відповідати на це питання 9,4 %.

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