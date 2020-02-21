Україна і Російська Федерація можуть домовитися про дружбу і мир

Подібну цинічну заяву зробив президент країни-агресора Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистам, передає Politeka.net.

За його словами, нібито існує ймовірність того, що він зможе домовитися з Володимиром Зеленським про мир і дружбу між країнами.

При цьому, як заявив Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистам, його не влаштувала остання позиція Володимира Зеленського.

Зокрема, йдеться про можливий перегляд Мінських угод.

"Надія вмирає останньою, є (ймовірність). Але, на жаль, ось він приїхав з Парижа і почав говорити про те, що треба переглядати Мінські угоди. Це викликає питання. Але, тим не менш, ми змогли домовитися про обмін утримуваних осіб, змогли зараз домовитися щодо газу", – заявив Володимир Путін в інтерв'ю.

Раніше ми повідомляли про те, що незабаром може відбутися новий обмін полоненими з Росією. За словами глави МЗС України Вадима Пристайка, у рамках наступного обміну Кремль передасть Україні 200 полонених. І це стане завершенням процесу обміну за принципом «на всіх».

Глава МЗС України також підкреслив, що війна на Донбасі вказує на необхідність внесення змін до Мінських домовленостей, які, на його думку, остаточно вичерпали себе.

В найближчому майбутньому, як прогнозує Вадим Пристайко, буде розроблено новий документ, який буде простіше виконати і досягти результатів, адже сьогодні деякі пункти Мінських угод просто нереально реалізувати.

«Зараз 20-й — ми все ще не досягли миру. Тому ми вважаємо, що цей документ (Мінські угоди) не просто можна, а потрібно міняти, адже деякі його пункти реалізувати неможливо», пояснив Пристайко.

Нагадаємо, новий масштабний обмін полоненими з РФ: українцям озвучили важливу дату.

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