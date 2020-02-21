Ситуація з евакуацією українців з Китаю і протести в Нових Санжарах повинні були допомогти чинній владі, але все пішло не так, як планувалося

Як повідомляє Politeka, про це розповів журналіст Андрій Пальчевський у себе на сторінці в Facebook. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз).

«Президент Зеленський сказав, що Україна знаходиться в Середньовіччі. Від себе додам – похмурому Середньовіччі. От тільки, хто знаходиться – люди, влада, Рада (яка готувала це руками Радуцького – керівника нашої медицини)», - зазначив він.

Пальчевський уточнив, що насправді ситуація повинна була зіграти «на руку» чинній владі.

«Цей трюк, насправді, який вони готували для підвищення падаючого рейтингу, обернувся ганьбою», - підкреслив він.

Раніше ми писали, що Пальчевський розповів про місце, куди відправити українців після повернення з Китаю шукали, коли літак з ними вже вилетів.

«Вчора мені дзвонили керівники і власники санаторіїв під Києвом в 12 годин ночі, і розповідали, що їм дзвонили буквально в цей же час, вже літак був у повітрі, і пропонували розмістити хворих», - сказав телеведучий.

Пальчевський додав, що зважаючи на ситуацію возикает питання до влади.

«Сьогодні Скалецька разом з Радуцким сказали, що місце буде секретним. Але ми знаємо, як це буде в Україні, десь через годину іншого ми дізнаємося, куди їх привезли. У мене одне питання до керівництва країни: «Невже при всій любові до співвітчизників, варто так ризикувати?». Добре, якщо все закінчиться мирно, ці придурки, які приймали це рішення популістське і ставили під загрозу півкраїни, відбудуться легким переляком і їх по голівці погладить Зеленський. А якщо цього не станеться, не дай Бог? Чию головку ми будемо, м'яко кажучи, гладити?» - підсумував він.

Нагадаємо, харків'яни збунтувалися через літака з українцями з Китаю.

Як повідомляла Politeka, зіткнення почалися через повернення українців з Китаю, стягують Нацгвардію.

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