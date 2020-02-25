Скоро в Україні запрацюють нові правила фінансового моніторингу рахунків

Так, з 28 квітня набудуть чинності норми Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Цим законом розширений список осіб, які повинні стежити за фінансовими операціями і в разі сумнівної ситуації повідомляти правоохоронцям. В цей перелік, до речі, потрапили й бухгалтери, які зобов'язані перевіряти фінансові операції своїх клієнтів.

Згідно з документом, до СПФМ (суб'єктам первинного фінансового моніторингу) буде застосовуватися більш жорстке покарання за несвоєчасне подання, неподання або порушення порядку подання Держфінмоніторингу інформації про сумнівні операції: нові штрафи становитимуть до 340 тисяч гривень (для порівняння, раніше - до 34 тисяч гривень).

Українські підприємці стурбовані тим, як цей закон вплине на їх діяльність. Відзначається, що зміни торкнуться в основному великого бізнесу, так як порогова сума, коли СПФМ повинен перевіряти операцію, підніметься до 400 000 гривень.

Раніше ми повідомляли, депутати зі "Слуги народу" зареєстрували новий законопроект у Раді, що стосується податків. Зокрема, пропонується ввести прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб від 15 до 27%. Документ передбачає, що розмір податку буде залежати від рівня місячного доходу, який вимірюється в мінімальній заробітній платі (яка на початок цього року становила 4723 грн).

Нагадаємо, українським автовласникам загрожує великий податок: що важливо знати.

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