Глава МЗС України Вадим Пристайко прокоментував заяву колишнього помічника президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу Владислава Суркова про те, що України не існує, а «українці – хохли»

коментарі «Обозревателю» міністр закордонних справ України заявив, що висловлювання Суркова – це його особиста думка, а наша держава зараз веде переговори з Росією, а не з Сурковим.

"Хто такий Сурков? Колишній помічник Путіна. І він може говорити все, що бажає необхідним. У Росії живе дуже багато людей, у яких різні думки, я не збираюся коментувати слова колишнього помічника президента РФ", – заявив міністр.

Пристайко підкреслив, що висловлене Сурковим є його власною позицією.

"У всіх є своя позиція. У нас є позиція, що російська агресія почалася саме з України. Я не збираюся коментувати слова Суркова, як і домовлятися з ним. Зараз ми ведемо переговори з Російською Федерацією. Сурков – це колишнє. А коли ми почуємо позицію російської Федерації – ми будемо її коментувати", – резюмував глава МЗС України.

Як повідомлялося, Сурков заявив, що України як такої не існує, а є тільки українство.

"України немає. Є українство. Тобто, специфічний розлад розуму. Дивним чином доведене до крайніх ступенів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає, або поки ще немає?" – заявив він.

За його словами, Україна завжди доставляла проблеми.

"Україна для імперської та радянської бюрократії завжди була справою клопіткою. То отаман Полуботок підведе, то западенці до Гітлера перекинуться. Примус силою до братнім стосункам — єдиний метод, історично довів ефективність на українському напрямку. Не думаю, що буде винайдено якийсь інший", – резюмував колишній помічник Путіна.

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