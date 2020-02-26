Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков залишився не задоволеним установою "Дня опору окупації Криму і Севастополя"

Володимир Зеленський, президент України, на форумі Age of Crimea 2020 анонсував введення нової пам'ятної дати в Україні, яка отримала назву "День опору окупації Криму і Севастополя". У Кремлі відразу відреагували на цю дію. Про це повідомили РоссСМИ, передає Politeka.

Прес-секретар зазначив, що це не відображає реального стану справ і причин, за яким жителі Криму вирішили піти до складу РФ.

"Ми з таким формулюванням категорично не згодні, вважаємо, що це жодним чином не відповідає дійсному стану справ навколо Криму", - сказав Пєсков.

Раніше ми повідомляли, що російська пропагандистка Ольга Скабеева, яка часто озвучує українофобські заяви, вийшла з себе за президента України Володимира Зеленського.

Одна з топ-пропагандистів Кремля бурхливо відреагувала на обіцянку президента України Володимира Зеленського офіційно зробити 26 лютого Днем опору Криму російської окупації.

Повідомлялося, що Крим і Донбас повернутися до складу України в 2030 році.

Про це в інтерв'ю Politeka Online заявив аналітик і експерт зі стратегії Володимир Стус. За його словами, російська пропаганда зазнала фіаско і "Україна".

"Стійкість України складається у двох позиціях: у нас смута закінчується. Нижча точка пройдена - це 2014 рік. Тоді Україна була больовий точкою для всього світу, а зараз ми поступово йдемо з вістря, ми йдемо з максимальних економічних потрясінь, ми йдемо в плані бурхливих проблем в гуманітарній сфері", - вважає аналітик.

За його словами, в 2030 році Україна буде, але не буде монолітною і квитучей.

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