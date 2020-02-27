Брат третього президента України Віктора Ющенка, депутат Верховної Ради трьох скликань Петро Ющенко позбавлений ступеня доктора наук за плагіат у дисертації

Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки.

Атестаційна колегія МОН скасувала рішення Вченої ради про присудження Ющенка Петру Андрійовичу ступеня доктора історичних наук за спеціальністю "Історія України".

Згідно з рішенням комісії, дисертації Петра Ющенка на тему "Киеворуськое спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (XII - початок XXI ст.)" "Не відповідає вимогам, що пред'являються до дисертацій, не містить авторських наукових положень і науково обґрунтованого результату в галузі історичної науки, вирішує важливу наукову або науково-прикладну проблему, що містять текстові запозичення (Плагіат - ред.) і некоректні посилання".

Захистив докторську дисертацію він у вересні 2019 року в Національному педагогічному університеті імені Драгоманова.

Зазначимо, на цьому ж засіданні атестаційна комісія позбавила ще двох осіб - Буркун Тетяну і Дерев'янко Інна - ступені кандидатів наук.

Зазначимо, українців обурила така ситуація.

«Притягнути до відповідальності, тих дуполизів, що дали доктора», «Так завжди !!! Чим більш корумпована країна, тим більше докторів, кандидатів та "проффесорів" . Яскравий приклад - проффесор Янукович», «Що не дали хабарів? Таких "дохторів", "кандидатів", "прохфесорів" розвелось хоть греблю гати. І це правда . Більшість цих робіт куплялась, як і дипломи про вищу освіту. А наша наука на нулю. Комісія розпочала нехай проведе атестацію всіх цих "науковців" то буде толк. А то ці "викладачі" обдирають студента як мокру куру. Стає огидно», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, колишня дружина Ющенка вирішила підзаробити: «дорого і з блиском».

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