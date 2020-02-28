Президент “Всеукраїнській дорожньої асоціації” Артем Гриненко не вгамовує свої апетити і рветься до нової годівниці

Як повідомляє видання "Політрада", державне агентство “Укравтодор” провело аудит і виявило ряд порушень, пов'язаних з тендерами, в роботі держпідприємства “Автомобільні дороги України”. Акціонерна компанія на чолі з Артемом Гриненко відмовилася від системи закупівель Prozorro. Замість цього замовило у компанії «АПС «СОЛЮШНЗ» приватну тендерну майданчик – програму “APS-тендер”. У лютому 2017 року був підписаний договір. Гриненко розпорядився впроваджувати нове ПЗ і вчитися з ним працювати.

Експерти помітили багато критичних недоліків. Так система перевантажує старі комп'ютери, не дає подивитися інформацію в онлайн-режимі. В програмі немає єдиного механізму ведення торгів і порядку надсилання заявок. Але саме головне – є багато лазівок для корупціонерів. Наприклад, замовник може сам вносити в базу потрібні йому компанії. Ще в “APS-тендері” підозріло малі терміни для подання заявок. В середньому, близько доби. В таких умовах не можна провести відкритий конкурс і знайти найвигідніший варіант. Замість складною і незручною приватної програми держпідприємство могло просто використовувати допорогові процедури Prozorro.

Ще один цікавий момент. Згідно з договором, переможець повинен виплатити розробнику 0,2% від суми тендеру за використання програми. У свою чергу, «Автомобільні дороги» поручилися, що виплатять «АПС «Солюшинз» 960 тисяч гривень, якщо «APS-тендер» не будуть використовувати.

Аудитори «Укравтодору» зазначають, що наказом використовувати приватне ПЗ Артем Гриненко порушив постанову Кабміну, яке встановило абсолютно іншу плату для учасників електронних тендерів. В залежності від суми, вона коливається від одного до ста неоподатковуваних мінімумів громадян. І вже ніяк не 0,2% від угоди.

У підсумку за допомогою тестової версії програми “Автомобільні дороги України” провели ряд непрозорих закупівель на загальну суму 606 870 000 гривень. Вони, нібито, були “пробними”. 0,2% від цих грошей – це 1 213 740 гривень. Саме стільки учасники конкурсів заплатили розробникам з “АПС ”Солюшнз”.

У травні 2017 року Артем Гриненко звільнився за власним бажанням. Новий голова правління, Ігор Данкевич, виявив недоліки програми. У підсумку «Автомобільні дороги» просто відмовилися від послуг “АПС ”Солюшнз”. Вони заявили, що втратили документи, без яких не можуть виконувати умови договору: Акт прийому-передачі права на використання ПЗ та акт введення в експлуатацію. До того ж, акціонерна компанія виконала всі свої зобов'язання. Адже учасники заплатили більше мінімальної суми в 960 тисяч гривень.

Виходить, у лютому Артем Гриненко в обхід постанов Кабміну і розпоряджень “Укравтодору” замовив у приватної контори “сиру” програму з лазівками для корупційних схем. Три місяці через неї “втемну” розподіляють бюджетні кошти між фірмами, які тепер неможливо відстежити. Розробники отримали “відкат” у розмірі 1,2 мільйона гривень.

А потім Гриненко спокійно звільнився за власним бажанням. І створив “Всеукраїнську дорожню асоціацію”, проголосивши себе президентом. Він хоче брати участь у розподілі бюджетних грошей на будівництво і ремонт доріг.

Що ж таке ця “Всеукраїнська асоціація”? На офіційному сайті організація пропонує допомогу в підготовці заявок на тендери, складання скарг до Антимонопольного комітету. Але найцікавіше – чи не пропонує тиск на комітети через експертів і ЗМІ, щоб вибрали потрібного кандидата. Нещодавно Гриненко за допомогою своєї нової структури влаштував протест проти нових правил тендерних закупівель. За даними ЗМІ, в асоціації складаються компанії, які потрапляли в корупційні скандали. Страшно уявити, що буде з бюджетом, якщо до нього дотягнеться такий президент і його кишенькові фірми.

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