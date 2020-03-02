Стало відомо, хто може втратити свою посаду в Кабміні після засідання Верховної Ради

Про це пише Українська правда, посилаючись на свої високопоставлені джерела.

Наголошується, що на позачерговому засіданні Ради, яке заплановано на 4 березня, можуть здійснити відразу кілька ротацій в уряді.

Не виключено, що Верховна Рада затвердить нових керівників МОЗ, МЗС, Мінсоцполітики, міністра окупованих територій і віце-прем'єра з промисловості.

"Якщо все буде добре, то в середу буде мінімум чотири призначення в уряд: МЗС, Моз, Минсоц і, можливо, віце по промисловості. Ну і Рєзнікова призначать міністром окупованих територій", - підкреслив обізнане джерело.

Журналісти стверджують, що Вадима Пристайка на посаді глави МЗС може замінити Дмитро Кулеба, який зараз є віце-прем'єром з питань євроінтеграції.

Поки невідомі кандидатури до МОЗ і Мінсоцполітики.

Більш того, в середу у відставку можуть відправити прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Найбільш вірогідним наступником є Денис Шмигаль.

Варто відзначити, якщо Олексій Гончарук все таки піде у відставку, то разом з ним піде і весь Кабінет міністрів України.

Раніше ми повідомляли, що Олексій Гончарук прокоментував чутки про своє майбутнє звільнення і розповів, готовий вибачитися за космічні зарплати своїх міністрів.

«Я скільки себе пам'ятаю – мене звільняють. Уряд працює в звичайному режимі. Для мене звично поява подібної інформації в ЗМІ. Ніяких заяв я не писав, з президентом подібних тим не обговорював», - підкреслив прем'єр.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський скликає термінове засідання Верховної Ради, на якому можуть розглянути питання про відставку Олексія Гончарука та кадрові зміни в Кабміні.

Увечері, 2 березня, Олексій Гончарук провів таємну зустріч у київському ресторані з головою ОПУ Андрієм Єрмаком. За інформацією ЗМІ, прем'єр-міністру висунули жорсткий ультиматум напередодні позачергового засідання Ради.

Нагадаємо, новим прем'єром може стати чиновник часів Януковича, українці сказилися.

Як повідомляла Politeka, Гончарук після подвійних платіжок порадив торгувати зброєю і не тільки.

Також Politeka писала, що Гончарук вирішить: Зеленський з РНБО пішов на кардинальні заходи через карантин в Україні.