Стало відомо, хто може втратити свою посаду в Кабміні після засідання Верховної Ради
Про це пише Українська правда, посилаючись на свої високопоставлені джерела.
Наголошується, що на позачерговому засіданні Ради, яке заплановано на 4 березня, можуть здійснити відразу кілька ротацій в уряді.
Не виключено, що Верховна Рада затвердить нових керівників МОЗ, МЗС, Мінсоцполітики, міністра окупованих територій і віце-прем'єра з промисловості.
"Якщо все буде добре, то в середу буде мінімум чотири призначення в уряд: МЗС, Моз, Минсоц і, можливо, віце по промисловості. Ну і Рєзнікова призначать міністром окупованих територій", - підкреслив обізнане джерело.
Журналісти стверджують, що Вадима Пристайка на посаді глави МЗС може замінити Дмитро Кулеба, який зараз є віце-прем'єром з питань євроінтеграції.
Поки невідомі кандидатури до МОЗ і Мінсоцполітики.
Більш того, в середу у відставку можуть відправити прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Найбільш вірогідним наступником є Денис Шмигаль.
Варто відзначити, якщо Олексій Гончарук все таки піде у відставку, то разом з ним піде і весь Кабінет міністрів України.
Раніше ми повідомляли, що Олексій Гончарук прокоментував чутки про своє майбутнє звільнення і розповів, готовий вибачитися за космічні зарплати своїх міністрів.
«Я скільки себе пам'ятаю – мене звільняють. Уряд працює в звичайному режимі. Для мене звично поява подібної інформації в ЗМІ. Ніяких заяв я не писав, з президентом подібних тим не обговорював», - підкреслив прем'єр.
Пізніше з'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський скликає термінове засідання Верховної Ради, на якому можуть розглянути питання про відставку Олексія Гончарука та кадрові зміни в Кабміні.
Увечері, 2 березня, Олексій Гончарук провів таємну зустріч у київському ресторані з головою ОПУ Андрієм Єрмаком. За інформацією ЗМІ, прем'єр-міністру висунули жорсткий ультиматум напередодні позачергового засідання Ради.
Нагадаємо, новим прем'єром може стати чиновник часів Януковича, українці сказилися.
Як повідомляла Politeka, Гончарук після подвійних платіжок порадив торгувати зброєю і не тільки.
Також Politeka писала, що Гончарук вирішить: Зеленський з РНБО пішов на кардинальні заходи через карантин в Україні.