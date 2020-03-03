Все активніше обговорюється питання того, як в Україні пройде 9 травня в цьому році, підігріває тему низка гучних політичних заяв

Так, глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна не буде приймати участь у святкуванні 75-ї річниці закінчення Другої світової війни

На запитання, як відреагував би Київ, отримай він від Москви запрошення на офіційні урочистості 9 травня, глава МЗС дав зрозуміти, що не сприймає сам факт святкування Дня Перемоги.

"Але наша позиція залишається такою, якою вона є: ні, ми не збираємося святкувати 9 травня. Ми, як і весь європейський континент, через 75 років готові зрозуміти, чому сталася ця трагедія, і готові пробачити один одного. Ми вважаємо, що саме в цю сторону повинно йти святкування. Це має бути святкування того, що нарешті континент знаходиться протягом 75 років, якщо не вважати наші шість років війни, у відносному світі", - заявив Пристайко.

Цьому передувала заява про те, що в Кремлі планують запросити на заходи в Москві з нагоди 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні ряд світових лідерів, в тому числі президента України Володимира Зеленського. Однак в Офісі президента повідомили, що Зеленський запрошення не отримував.

Зазначимо, на слова глави МЗС України в Росії відреагували в традиційній для себе манері, згадавши «русофобів» і «націоналістів».

"Заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про відмову Києва офіційно святкувати 9 травня повністю повторює риторику Порошенко і його команди. Нова українська влада на догоду русофобам і націоналістам позбавляють залишилися в живих ветеранів святого свята великої Перемоги", – заявив голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький.

Він також зауважив, що таким чином керівництво країни зраджує пам'ять своїх предків, які боролися з фашизмом, стаючи на бік історичної брехні".

Також додамо, що в Україні слова глави МЗС не всі сприйняли однаково.

Так, депутат Зеленського Максим Бужанський розкритикував Пристайко, адже на його думку справи йдуть інакше. По-перше, за його словами, Володимир Зеленський не відвідає парад в Москві, тому як анексований Крим, а по-друге - йде війна на Донбасі. Саме це важливо, а не причина, яку висловив Пристайко мовляв "вся Європа відзначає як-то інакше".

Варто відзначити, що депутати Опозиційної платформи «За життя» на чолі з Вадимом Рабиновичем заявили, що 9 травня відправляться до Москви.

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