Скандальний нардеп Ілля Ківа влаштував дивну акцію у стінах Верховної Ради

Депутат від «Опозиційної платформи - за життя», який раніше неодноразово потрапляв у скандали, вирішив привітати своїх колег-жінок з початком весни. Для цього Ківа влаштував показову роздачу квітів прямо в стінах парламенту.

У вівторок, 3 березня, Ківа з'явився в Раді з оберемком квітів. Разом зі своїми помічниками він почав роздавати квіти всім присутнім жінкам, в тому числі і журналісткам.

Втім, судячи з відео, що з'явилися в мережі, ініціативу нардепа оцінили не всі: деякі жінки відмовлялися від квітів.

«Зі святом! Зі святом весни! Візьміть, це всім дівчатам…Ну візьміть», - запропонував Ківа одній з журналісток, однак та принципово відмовилася від запропонованого букета.

Українці активно обговорюють акцію Ківи в соцмережах. При цьому багато хто не бачить в ній особливого сенсу.

«Краще бабусям хліба роздав», «У шизоїдів явно весняне загострення...», «Складається відчуття що Ківа в Раду по приколу ходить, для власної розваги», «Не вірте йому, він яйця підкочує», «Да Ківа це бобок - дрочун, у нього шоу, він у раду поугорать приходить та й ще за зарплату!!! Ось у них життя», «Голова фракції з рукоблуддя», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що на робочому місці Ківи в парламенті застукали іншої людини. Так, на місці народного депутата в момент голосування по ринку землі знаходився інший чоловік. Цей момент зняли на відео.

Пізніше кореспондент підійшов до Іллі Ківи в кулуарах Верховної Ради і поцікавився, хто голосує замість нього. Ківа заявив, що нічого страшного в цьому немає, оскільки ця людина нібито використовував свою картку народного депутата. Просто йому було так зручніше голосувати на цьому місці.

Нагадаємо, Ківа зізнався, що робив під час голосування за важливий закон у Раді.

Як повідомляла Politeka, скандальний Ківа перейшов всі межі і влаштував українцям рознос через 23 лютого.

Також Politeka писала, що "рукоблуд" Ківа відзначився новою витівкою в Раді: "голою дупою на обличчя".