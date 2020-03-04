Попався на тому, проти чого боровся

Національне антикорупційне бюро відкрило справу проти голови Митної служби Максима Нефьодова

Про це повідомив ряд українських Телеграм-каналів. 4 березня у прес-службі НАБУ повідомили, що бюро відкрило кримінальне провадження про можливе правопорушення, яке скоїли чиновники Мінекономрозвитку. За даними ЗМІ, мова йде саме про Нефьодова, який до отримання посади голови Митної служби був заступником глави Мінекономрозвитку. Справу завели за рішенням Вищого антикорупційного суду. Як відомо, ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити цю справу ще 19 лютого.

Наголошується, що мова йде про нанесення державі збитків у розмірі понад 40 мільйонів гривень. Нефьодова підозрюють у систематичному отриманні хабарів за постачання пального і панелей без сертифікації в Україну. Він нібито забезпечував фіктивний аудит заводів-постачальників цієї продукції.

Відзначимо, що Максим Нефьодов прийшов на державну службу в 2015 році. До цього він працював в інвестиційній компанії. У Мінекономрозвитку він відповідав за впровадження публічних закупівель. Саме Нефьодов займався впровадженням проекту Prozorro. Крім цього, він займався реформою технічного регулювання.

У 2019 році, після обрання нового складу Верховної Ради і формування нового уряду, Нефьодов подав свою кандидатуру на посаду голови Митної служби і виграв конкурс. У планах Нефьодова було повне перезавантаження митниці, боротьба з корупцією в службі.

Цікаво, що Максим Нефьодов є членом Національної ради з питань антикорупційної політики. Тому новина про його участь в корупційних схемах особливо важлива.

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