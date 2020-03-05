Розкрито головних кандидатів на посаду генерального прокурора замість Руслана Рябошапки

Так, з'ясувалося, що Генпрокуратуру може очолити діюча в. о. голови Держбюро розслідувань Ірина Венедиктова з партії «Слуга народу». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в керівництві фракції «Слуга народу».

Крім того, розглядається кандидатура народного депутата Сергія Іонушаса.

Зазначимо, що Венедиктова в даний момент очолює Державне бюро розслідувань. Нещодавно вона виступила з жорсткою критикою Рябошапки, звинувативши генпрокурора в тому, що він не призначає процесуальних керівників на кримінальні справи. За її словами, правосуддя в Україні кульгає через відсутність процедури заочного засудження і блокування розслідувань виробництв внаслідок нестачі процесуальних керівників.

Крім того, саме Венедиктова займалася підготовкою підозр екс-президенту Петру Порошенку в ДБР. У зв'язку з цим вельми ймовірно, що на посаді генпрокурора вона все ж підпише підозру колишньому президенту.

Зазначимо, що вже ввечері 5 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні повинна розглянути висловлення недовіри генпрокурору. Таким чином, Рябошапку можуть зняти з посади.

Нагадаємо, до цього нардеп від «Слуги народу» Ірина Верещук, після засідання фракції розповіла, що партія розглядає кандидатуру Іонушаса на посаду генпрокурора. Також джерела підтверджують, що сигнальне голосування за Сергія Іонушаса було і фракція підтримала його.

Верещук зазначила, що Рябошапку звільнять, якщо його звіт буде визнаний незадовільним.

"Це була пропозиція, що на засіданні фракції висунув пан Холодов. Генпрокурора можуть замінити при одній умові. Якщо так станеться, звіт Рябошапки буде визнаний незадовільним. Тільки в цьому випадку. Було сигнальне голосування і ми (фракція СН, - ред.) підтримали нашого колегу. Президент нічого не коментував з цього приводу, це було наше фракційне рішення", - повідомила Верещук.

Збір підписів за оголошення недовіри генпрокурору в парламенті ініціював "слуга народу" Максим Бужанський. Відомо, що вдалося зібрати 197 голосів за відставку Рябошапки зі 150 необхідних.

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