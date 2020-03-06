Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Олег Волошин контактував із зараженим коронавірусом депутатом

Як повідомляє «Європейська правда», 27 лютого Волошин літав до Франції, де зустрічався з депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером. Про це він сам розповідав у своєму Facebook, але пізніше видалив цей пост. Як повідомляв Волошин, його візит до Франції був пов'язаний з підготовкою зустрічі «нормандської четвірки».

Як стало відомо, у четвер, 5 березня, 68-річний Жан-Люк Рейтцер потрапив в реанімацію. У нього діагностували коронавірус. Його стан на даний момент залишається важким. Зазначається, що на засіданні французького парламенту Рейтцер був присутній 25 лютого. Вже на цьому тижні він парламент не відвідував. Незважаючи на це, зараз в парламенті з'ясовують, з ким депутат контактував за цей час.

Екс-глава Офісу президента Андрій Богдан на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Волошин був присутній на останньому засіданні Верховної Ради, де перебували представники старого та нового уряду і навіть президент. Богдан пожартував, що пора терміново вводити карантин на Печерських пагорбах.

Відзначимо, що в мережі з гумором сприйняли новину про те, що депутат міг заразитися коронавірусом.

«Збори фракції вже робили?»,

«У Нові Санжари і його, і всю фракцію, і Бужанського, з яким він контактував, коли вони разом готували законопроект про повернення російської мови!»,

«І правильно - кожному регіоналу - коронавірус в хату»,

«Ізолювати всіх нардепів у Верховній Раді. Забезпечити часником і цибулею, як радив глава РНБО. І нехай обсервуются 3 тижні»,

«Ну все! Всю фракцію - в ізоляцію!»,

«Як втриматися і не зловтішатися?», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що в Одесі масово закривають заклади через коронавірус: хто в зоні ризику.

Як повідомляла Politeka, доктор Комаровський попередив українців про велику небезпеку: «Страшніше коронавіруса».

Також Politeka писала, що Собчак шокувала правдою про коронавірус в Росії, приховують і замовчують: «Лікарням не видають…».