Народний депутат від партії ОПЗЖ Олег Волошин потрапив в неприємну ситуацію через коронавірус

Так, 27 лютого зазначений політик літав до Франції, де зустрічався з депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, у якого тиждень потому діагностували коронавірус, пише Politeka.net. Така новина шокувала українців, зокрема колег Волошина.

Нардеп від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар повідомила у своєму пості наступне:

"...депутата Волошина таки ізолювали. Так буває...

Перевірять на предмет нерозбірливих зовнішніх контактів. Довелося втрутитися спікеру і секретарю РНБО).

Сподіваюся, обсервація буде повною.

(Не жарт, реальність)".

Відомо, що під час засідання ВР спікер парламенту зателефонував секретарю РНБО Олексію Данилову. У підсумку Волошина вивели із зали засідань. Депутата з подозрою на вірус перевірять відповідним тестом і, ймовірно, він буде перебувати на обсервації.

Користувачі мережі обговорили новину, висловивши свою думку під в коментарях:

"Пропоную його закопати", "Давно пора ізолювати від суспільства і назавжди, а разом з ним ще одного інфікованого -Бужанського.", "Цей нардеп заразив всю ВР. Їх всіх треба ізолювати. І ще до того він був на телеканалах. Канали теж треба закрити", "вичавити з нього всю воду і продати в Крим! Інші закопати на полі під огірки .. "," Його давно треба ізолювати років так на 15 "," Ще два тижні тому всі обурювалися: "Чому не в Феофанію ???", а сьогодні можна стверджувати, що накаркали !!! "," А Ківа з ним не цілувався, за руку не тримав? "," так чого ж так швидко забрали, нехай би ще трохи потерся "," Ні ну а як же фракція? Контактував ж 100% всіх на карантин ... років на 5-10 "," Вже пізно. Всіх депутатів у Санжари, але без Бтрів і нацгвардійців .. ", - написали вони.

Варто зазначити, що пізніше народний депутат прокомментровал ситуацію в своєму пості. Волошин підтвердив, що знаходиться в ізоляції, проте стверджує - він не є носієм коронавируса, адже результати експрес-тестів були негативними.

Нагадаємо, екс-глава Офісу президента Андрій Богдан на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Волошин був присутній на останньому засіданні Верховної Ради, де перебували представники старого та нового уряду і навіть президент.

Богдан пожартував, що пора терміново вводити карантин на Печерських пагорбах.

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