В мережі спливло ще одне відео з минулого глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, на якому він нахвалює тістечко як фуд-блогер

Відповідні кадри з'явилися на сторінці "Баба і кіт" в Facebook, передає Politeka. (щоб подивитися доскролльте сторінку до кінця).

Політик взяв участь в української IT-конференції в травні 2019 року.

В кадрі Арахамія розповів, що чотири роки "не злазить" з продукції компанії, при цьому він із захопленням розповідав про смачні салати та бутерброди.

"Але особливо я хочу відзначити "Наполеон". Якщо б не було "Наполеона", можливо, я б і розглядав якихось конкурентів. Але коли ти береш "Наполеон" від Fred and Fresh, то конкуренції просто не залишається. Дуже рекомендую", – каже голова фракції.

При цьому в паблику «Баба і кіт» прокоментували архівне відео.

"Ви ж розумієте, в чому трагедія? Людина на прізвище Арахамія просто дуже хотіла слави. Саме тому він знімався в різний мотлох. Країна, цінності, місія - все це для нього порожній звук. Людина просто хотів стати відомим", - відзначають в співтоваристві.

Користувачі в соцмережах яскраво і бурхливо відреагували на відео різними коментарями, серед них такі:

«Вони там, походу, всі Наполеона люблять, тому що мають його комплекс», «Звідки такі беруться? Де множаться ?», «Хлопець з народу🤷‍♂️», «Тепер у нього говн*командовающий Наполеон і він його теж любить нескінченно».

Деякі також згадали, що Арахамія брав участь у шоу «Битва екстрасенсів».

«І в Битві екстрасенсів знімався», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Давид Арамия брав участь у «Битві екстрасенсів».

В 2018 році Арахамія взяв участь у зйомках «Битви екстрасенсів», яка виходила на телеканалі СТБ. Він був запрошеним персонажем серед п'ятьох хлопців. Екстрасенси повинні були вгадати, хто з п'яти присутніх мільйонер. Саме Арахамія був мільйонером.

Арахамія - фудблогер Ви ж розумієте - в чому трагедія? Людина на прізвище Арахамія просто дуже хотіла слави. Саме тому він знімався у різному непотребі. Країна, цінності, місія - все це для нього порожній звук. Людина просто хотіла стати відомою. Gepostet von Баба і кіт am Freitag, 6. März 2020

Нагадаємо, Арахамія і Білецький зчепилися під Радою, сутичка потрапила на відео

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