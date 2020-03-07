В сети всплыло еще одно видео из прошлого главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, на котором он нахваливает пирожное в качестве фуд-блогера

Соответствующие кадры появились на странице "Баба і кіт" в Facebook, передает Politeka. (чтобы посмотреть доскролльте страницу до конца).

Политик принял участие в украинской IT-конференции в мае 2019 года.

В кадре Арахамия рассказал, что четыре года "не слазит" с продукции компании, при этом он с восторгом рассказывал о вкусных салатах и бутербродах.

"Но особо я хочу отметить "Наполеон". Если б не было "Наполеона", возможно, я б и рассматривал каких-то конкурентов. Но когда ты берешь "Наполеон" от Fred and Fresh, то конкуренции просто не остается. Очень рекомендую", – говорит глава фракции.

При этом в паблике «Баба і кіт» прокомментировали архивное видео.

"Вы же понимаете - в чем трагедия? Человек по фамилии Арахамия просто очень хотела славы. Именно поэтому он снимался в разном хламе. Страна, ценности, миссия - все это для него пустой звук. Человек просто хотел стать известным", - отмечают в сообществе.

Пользователи в соцсетях ярко и бурно отреагировали на видео различными комментариями, среди них такие:

«Они там, походу, все Наполеона любят, потому что имеют его комплекс», «Откуда такие берутся? Где множатся ?», «Парень с нАродА🤷‍♂️», «Теперь у него говн*командовающий Наполеон и он его тоже любит бесконечно».

Некоторые также вспомнили, что Арахамия принимал участие в шоу «Битва экстрасенсов».

«И в Битве экстрасенсов снимался», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Давид Арамия участвовал в «Битве экстрасенсов».

В 2018 году Арахамия принял участие в съемках «Битвы экстрасенсов», которая выходила на телеканале СТБ. Он был приглашенным персонажем среди пятерых парней. Экстрасенсы должны были угадать, кто из пяти присутствующих миллионер. Именно Арахамия был этим миллионером.

Арахамія - фудблогер Ви ж розумієте - в чому трагедія? Людина на прізвище Арахамія просто дуже хотіла слави. Саме тому він знімався у різному непотребі. Країна, цінності, місія - все це для нього порожній звук. Людина просто хотіла стати відомою. Gepostet von Баба і кіт am Freitag, 6. März 2020

Напомним, Арахамия и Билецкий сцепились под Радой, схватка попала на видео

А еще Politeka писала, что Пальчевский жестко ответил Арахамии из-за роспуска Рады

Также Politeka сообщала, что у Зеленского сделали важное заявление, ситуация резко изменилась