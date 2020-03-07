У Верховній раді нардепи вирішили влаштувати карантин через підозру на зараження коронавірусом Олега Волошина

Про це написала журналістка Соня Кошкіна в своєму Телеграм-каналі Sonya Koshkina (official), повідомляє Politeka.net.

Сьогодні стали відомі результати перевірки на наявність коронавіруса нардепа України від "Опозиційної платформи – За життя" Олега Волошина. Але Кошкіна повідомила, що перед тим, як це з'ясувати, ніякі заходи безпеки політиків та навіть головнокомандувача країни не дотримувалися.

«Як відомо, вчора з'ясувалося, що депутат від ОПЗ Олег Волошин 27 лютого зустрічався з французьким парламентарієм, у якого нині діагностований короновірус. Оскільки ніяких симптомів, по поверненню в Україну, у Олега не було, він спокійно собі ходив у ВР, з усіма спілкувався, працював. І на засіданні в середу, коли зійшлися в залі два уряди – старе і нове, і навіть Президент виступав, теж був», – приголомшила Соня Кошкіна.

Волошина повинні були доставити до лікарні медики в захисних костюмах на спецтранспорті, а замість цього в лікарню він добирався самотужки.

«Але оскільки це – середина дня, центр міста і взагалі перший випадок підозри в Києві, в лікарню довелося добиратися самостійно. Благо, Олександрівська від ВР недалеко. Сподіваюся, він без водія поїхав. У клініці взяли аналізи. У відповідь на резонне питання про те, коли будуть результати, відповіли: після свят. Так, саме так», – сказала Кошкіна.

Журналістка також розповіла, що деякі депутати з близького оточення хворого почали панікувати і навіть влаштували собі карантин будинку: «Поки що деякі члени ОПЗЖ, близько спілкувалися з Волошиним в останні дні, добровільно влаштували собі домашній карантин».

врешті-решт виявилося, що тест Олега Волошина негативний. Остаточна перевірка підтвердила відсутність коронавіруса у нардепа.

Нагадаємо, що 27 лютого Олег Волошин літав до Франції, де зустрічався з депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, у якого через тиждень діагностували коронавірус. Така новина шокувала українців, зокрема колег Волошина.

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