Міністр юстиції Денис Малюська отримав жорстку ляпас після нового дивного посту у себе на сторінці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на його пост в Facebook.

«Запитав дружину, чи не занадто дурний вигляд на фото як для привітання з 8 березня. відповіла, що після фото догори ногами вже ніхто не здивується. а тому З СВЯТОМ ВАС, ДОРОГІ ЖІНКИ! Ну і як керівник органу, відповідального за ґендерну експертизу проектів нормативно-правових актів, обіцяю і надалі забезпечувати рівність прав на нормативному рівні! Сніданок з обідом для трьох дочок і дружини вже приготував)) ( як власне і кожен день», - йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Малюська позує разом з величезною квіткою, який нібито тримає в руці. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«як завжди – ексцентрично і на висоті», «Денис, може проектах з гендером все ок, а от у сім'ї немає. Треба ще два хлопчика мінімум», «не сильно, ми вже звикли», «ну і ну», «Виходячи з усіх Ваших фото у ФБ... Може скластися думка, що Ви вкрай радісний персонаж і душа компанії. Але почуття гумору у Вас специфічне», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що міністр юстиції Денис Малюська опублікував черговий дивний знімок. Кадри того, як він проводить своє дозвілля він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

В кадр попали сам чиновник і книга. І все б нічого, але сам міністр стоїть на голові і займається читанням.

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