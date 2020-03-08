Журналіст Андрій Пальчевський закликав змінити Конституцію і урізати повноваження президента в Україні

Президент Володимир Зеленський зробить велику послугу всьому народові України, якщо ініціює поправки в Основний закон. Про це Андрій Пальчевський розповів в ефірі "112 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Журналіст упевнений, що Володимир Зеленський не стане для України "великим президентом". Але у останнього все ще є шанс "залишитися великою людиною". Достатньо сказати: "Я приймаю рішення провести консультації з народом України". І обговорити поправки до Конституції, яка "не відповідає сьогоднішньому моменту". Зокрема, урізати повноваження президента і розділити їх з іншими посадами, які "знаходяться в конкурентному середовищі". Поки ж країною управляють неефективно.

"Це не смішно. Наприклад: доброго дня, ми з парламентсько-президентської республіки, а це наш президент. Він вирішує, хто буде прем'єр-міністрами, міністрами, хто буде керувати армією, органами дізнання, а також судовладдям", – іронічно зауважив аналітик.

Андрій Пальчевський запропонував змінити структуру влади в Україні за прикладом США. Там президент (Дональд Трамп) керує урядом. "А у нас президент керує тим, хто керує урядом, виходить така прокладочка", - зазначив журналіст.

Раніше Андрій Пальчевський звернув увагу на те, як дивно виглядає той факт, що смертельний китайський вірус поширився вже практично по всій Європі, проте в Україні поки що не зафіксовано жодного випадку зараження. Але в нинішніх умовах українці не можуть розраховувати на адекватну допомогу від уряду.

Нагадаємо, крісло під Зеленським захиталося, Пальчевський попередив про гіршому: "Почався зворотний відлік".

Як повідомляла Politeka, Пальчевський вибухнув з-за нового цирку в команді Зе: «Поміняли на чергового придурка».

Також Politeka писала, що Пальчевський переміг всіх ненависників свята 8 березня: "для нашого народу це...".