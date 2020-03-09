Між новим міністром фінансів, його колегами по уряду і керівництвом Національного банку назріває конфлікт

Як передає Politeka, про це у себе в Telegram-каналі розповів економічний експерт Юрій Атаманюк.

«Ми з вами розуміємо, що економічний блок може бути ефективним лише за умови якісної взаємодії Прем'єра, Мінфіну і НБУ. Так ось, за внутрішньою інформацією з вищеназваних органів влади, після сталися контактів кожного з кожним, спостерігається неприйняття і назрівання конфліктів, навіть на особистісному рівні. І це на тлі того, що новий склад уряду, в цілому, не вселяє особливої довіри і сподівань», _ зазначив він.

Як стверджує Атаманюк, за 20 років роботу новий прем'єр поміняв 17 місць роботи. І якихось значних досягнень не має.

Прем'єр Шмигаль змінив 17 місць роботи за 20 років. Якихось великих досягнень у минулому за ним не числиться. Припускати, що він – сильний адміністратор або макроекономіст, також немає підстав. А адже глибоке розуміння макроекономіки та адміністративний досвід це основа державного управління. Ігор Уманський професіонал, він добре знає систему Мінфіну, може бути достатньо ефективним в економічному блоці. Але за умови, що йому вдасться вибудувати спільну політику з Національним банком», - підкреслив він.

Тому, за словами експерта, економіка стане «заручником півзаходів».

« Так як керівництво НБУ потрібно було міняти одночасно з урядом. НБУ налаштований вести політику за принципом «чим гірше - тим краще». У найближчі дні ми станемо свідками конфлікту між міністром фінансів і керівництвом НБУ. Також у Уманського назріває конфлікт з Шмыгалем і з іншими членами Кабміну - популістами, які пропонують збільшити витрати, але немає ідей, де джерела доходів», - уточнив він.

З-за цього новий уряд Зеленського може «у чварах, конфліктах і взаємних звинуваченнях».

«Додайте до цього невиконання бюджету, відсутність програми та зовнішні виклики. Як результат, погіршення економічних показників, стрімке падіння рейтингів довіри до всіх без винятку органів влади. Новий виток політичної кризи...», - розповів він.

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