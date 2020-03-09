Президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю іноземцям принизив ветеранів, розповідаючи, що "на Донбасі пострілюють"

Як передає Polietka, про це в новому відеоінтерв'ю заявив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький.

"Читаю інтерв'ю Зеленського. У ньому він говорить такі слова: "На Донбасі пострілюють, на жаль, гинуть. Буває". Хочете побачити, як виглядає моральне каліцтво? Ось так воно і виглядає. Як інтерв'ю нашого президента. Чому наплювати на людей, завдяки яким взагалі збереглася країна, в якій він обманом виліз на самий верх. Їм на них начхати, але тільки не на своїх. До них він ставиться по-іншому", - зазначив він.

Доказом цього, стверджує Білецький, є недавня історія з нардепом від «Слуги народу» Максимом Бужанским.

«Коли до його депутата Максима Бужанського, який поливає брудом ветеранів, плювати хотів на пам'ять героїв Евромайдану, розповідає про полюції по Радянському союзі. Ось коли до нього прийшли троє хлопців-ветеранів і нічого йому не зробили, насправді. Хотіли задати кілька питань. Так Зеленський підключив до захисту своїх. СБУ, кримінальні справи і так далі. Не треба шукати людей. Це Саша Волков - людина, яка партиназила у Донецьку, була бійцем "Донбасу". Пройшов Іловайськ. Вийшов з полону. Потрапив в "Азов" і пройшов найважчі бої. Його не потрібно шукати - він не ховається», - підкреслив він.

Нагадаємо, Білецький звернувся до українців, заговоривши про загрозу.

Як повідомляла Politeka, Нацкорпус приєднався до Майдану проти Зеленського, з'явилася заява.

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