Олексій Гончарук втратив можливість у майбутньому побудувати кар'єру в органах виконавчої влади

Як повідомляє Politeka, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він упевнений, що незважаючи на заяви колишнього прем'єр-міністра, який після звільнення спробував виставити себе реформатором і представником «нового покоління українців», Гончарук вже не зможе домогтися успіху в політиці.

«Жодна розсудлива людина Гончарука у виконавчу владу більше не візьме… Зеленський теж не різкий хлопець. Цілком можливо, потерпів би Гончарука до осені. Але коли людина ідіот – планувати неможливо», - заявив ведучий.

Лесєв додав, що Гончаруку двічі пощастило: спочатку він буквально з нізвідки потрапив у крісло прем'єра, а потім був звільнений напередодні вкрай важкого для країни випробування, пов'язаного з епідемією коронавірусу.

Ведучий підкреслив, що саме Кабмін Гончарука залишив Україну непідготовленою до боротьби з вірусом.

«А у Гончарука було 2 місяці, щоб підготуватися до епідемії. І що уряд за ці два місяці встиг зробити? Правильно, виписати собі космічні премії. В країні немає елементарних марлевих пов'язок. Все що було на складах – продали в Китай», - обурився Лесєв.

Ведучий розповів також про закупівлю експрес-тестів на коронавірус, які українцям планують продавати по 300 гривень за штуку.

«Повинні бути мобільні бригади, які виїжджають на всі підозрілі випадки. Безкоштовно! У нас же є в країні 300 тисяч гривень на зарплату Сергію Лещенку. Так чому не можна знайти 300 гривень на тест всім людям з температурою?», - поцікавився Лесєв.

Він також зазначив, що економічна ситуація в Україні залишає бажати кращого на тлі світового обвалу цін на нафту.

«Гривня теж валиться до чортової матері. Світові ціни на сировину падають. А це наш основний джерело валютних надходжень», - пояснив ведучий.

Він підкреслив, що на тлі перезапуску Кабміну Україна залишилася без чотирьох ключових міністрів, в тому числі без міністра економіки.

«Ми живемо в країні абсурду. І будемо жити в цьому абсурді до тих пір, поки всякі Альоші продовжують нас навчати основам економіки», - підсумував ведучий.

Нагадаємо, у Зеленського розкрили правду про відставку Рябошапки і Гончарука.

Як повідомляла Politeka, Гончарука з ганьбою "проводили" з України .

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