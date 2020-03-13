Що буде з українцями за кордоном

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення закрити український кордон

Про це секретар РНБО Олексій Данилов повідомив під час брифінгу, передає Politeka.net. За його словами, обмеження почне діяти через 48 годин (2 дні) і триватиме як мінімум два тижні. Подальше рішення буде прийнято в залежності від ситуації.

Як відомо, брифінг за результатами закритого засідання РНБО затримали більш ніж на годину.

Зазначимо, що українських громадян, а також тих, хто має вид на проживання в Україні, будуть пускати додому. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За даними МВС, на короткий термін за кордон виїхало близько 43 тисяч українців. Незабаром вони повинні повернутися.

Глава МВС додав, що за попередньою інформацією, в тимчасово окупованій Горлівці зафіксовано 12 випадків коронавіруса.

Відзначається, що українцям не заборонять виїжджати за кордон, але переконливо просять від подібних поїздок утриматися. За словами Данилова, всі українці, які повернуться додому з країн, де бушує коронавірус, будуть проходити обсервацію. Крім цього, найближчим часом всі пункти пропусків будуть забезпечені експрес-тестами.

Як відомо, на даний момент в Україні зафіксовано три випадки коронавіруса. Один хворий знаходиться в Чернівцях, він привіз заразу з Італії. 12 березня повідомили ще про два випадки зараження - в Житомирській області (жінка приїхала з Польщі) і Чернівецькій області (дружина чоловіка приїхала з Італії).

13 березня стало відомо про смерть 71-річної жінки, яка заразилася коронавірусом в Польщі і приїхала хворою на Житомирщину. Це стала перша смерть від вірусу в Україні.

Нагадаємо, що названі лікарні в Києві, де можна перевіритися на коронавірус: адреси.

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