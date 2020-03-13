Президент Украины Владимир Зеленский об ужесточении мер из-за коронавируса

Зеленский рассказал в видеобращении, что граница будет закрыта уже с 16 марта. После этого иностранные граждане не смогут попасть в Украину. Об этом пишет Politeka .(Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

"Мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрытые пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 00,00 часов 16 марта 2020, иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины: ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни иным другими средствами", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что исключением будут дипломаты и другие люди со специальными пропусками. При этом никто не закрывает границу для грузов. Водителей и экипажи кораблей и самолетов будут проверять дополнительно.



Зеленский рассказал, что украинцы, которые полетели чартерами в путешествие, смогут вернуться обратно. Другие граждане страны через трое суток не смогут уже попасть обратно.

"Что касается остальных граждан страны, через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой", - заключил президент.



