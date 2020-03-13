Президент Украины Владимир Зеленский об ужесточении мер из-за коронавируса
Зеленский рассказал в видеобращении, что граница будет закрыта уже с 16 марта. После этого иностранные граждане не смогут попасть в Украину. Об этом пишет Politeka.(Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).
"Мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрытые пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 00,00 часов 16 марта 2020, иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины: ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни иным другими средствами", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что исключением будут дипломаты и другие люди со специальными пропусками. При этом никто не закрывает границу для грузов. Водителей и экипажи кораблей и самолетов будут проверять дополнительно.
Зеленский рассказал, что украинцы, которые полетели чартерами в путешествие, смогут вернуться обратно. Другие граждане страны через трое суток не смогут уже попасть обратно.
"Что касается остальных граждан страны, через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой", - заключил президент.
Зеленский также рассказал в обращении, что сейчас выделено 100 миллионов гривен на экспресс-тесты. Рассматривается возможность выделить еще 500 миллионов гривен при необходимости на медицинское оборудование. Больницам должны передать 10 миллионов масок из госрезерва.
Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области уже с 14 марта вводится чрезвычайное положение.
Об этом вечером 13 марта сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осадчук в видеообращении на своей странице в Фейсбук. По его словам, местные власти пошли на такие меры в связи с подтверждением второго случая коронавируса в области.
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