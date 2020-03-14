Позаштатний радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергій Сивохо прокоментував конфлікт з націоналістами під час презентації Національної платформи примирення і єдності

Слова про те, що війна на Донбасі – це "внутрішній конфлікт України" політик назвав вирваними з контексту. Про це він розповів у телефонній розмові в ефірі Politeka News. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

За словами Сивохи, ті, хто на нього напав, не дали йому відповісти на питання, тому що у них не було завдання отримати відповідь. Вони прийшли, щоб, найімовірніше, зірвати захід.

«Справа в тому, що у нас війна. Війна гібридна, на моє глибоке переконання. А одна з форм гібридної війни – це ініціювання та підтримання внутрішнього конфлікту країною-агресором. Країною-агресором у нас є Російська Федерація», – пояснив він.

Те, що сталося в конгресно-виставковому центрі «Парковий» у Києві, не зупинить продовження діалогу про стратегію, запропоновану Сивохо.

«Повний уперед. Будемо вважати, у нас відбувся старт платформи… Напад нас не зупиняє. Більше того, він зміцнив нашу впевненість, що правильний шлях у нас. Завдання Національної платформи єдності і примирення – це об'єднання тих ініціатив, які виходять від уряду, і наших громадських рухів для розробки державної політики. Вона зосереджується, насамперед, на діалогах між мирними людьми по всій території України», – пояснив він в ефірі.

Як відомо, 12 березня сталися сутички між Сивохо й активістами «Нацкорпуса». Останніх обурили слова радника про «внутрішній конфлікт на Донбасі» замість заяв про російсько-українську війну. Активісти назвали його ворогом народу. Вони прорвалися в зал, виламавши двері, і влаштували там бійку. Сивоху заштовхали, і він змушений був ретируватися.

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